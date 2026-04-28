歌手の岩崎宏美（67）が、3匹の犬と生活する自宅での様子を公開し、反響を呼んでいる。

【映像】岩崎宏美の自宅と愛犬たちや孫の顔出しショット

ミニチュアダックスフントのシンバくん、トイプードルのモカくんと暮らしている岩崎。Instagramでは、「宏美ちゃんの家、ステキ〜」「みてるだけで、癒やされます」などとコメントが寄せられた、リビングの大きなソファで2匹がじゃれ合う動画やお昼寝をしている姿なども公開してきた。また、2024年に誕生した初孫の顔出しショットも話題になった。

犬3匹との暮らしを公開

4月27日の投稿では、「きょうから人間は私1人。犬が3匹の生活。ヨシリンがフランス旅行のため今朝フランスへ旅立ったので、ちびっ子ルビジュ預かりました。じゃじゃ馬だなぁ〜。シンバとモカと私、頑張りまーす」とつづり、妹で歌手の岩崎良美（64）の愛犬、トイプードルのルビジュが加わった“3匹生活”が始まったことを報告。ルビジュが広々としたベッドルームやリビングではしゃぐ姿を公開し、愛犬とともに過ごす様子を披露した。

ファンからは、「すっごく平和な光景」「めっちゃ元気で、やんちゃですね」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）