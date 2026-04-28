フェリーのコストパフォーマンスの優位性がSNS上で大きな注目を集めている。



【写真】優美な内装は、まるでホテルのよう！

きっかけになったのは、



「しかし改めて見ると、フェリーって凄いな… 新幹線と同等かそれより安くて、ホテル並みの設備。ちゃんとしたベッドで体を休め、寝てる間に移動。大浴場や売店もあり、オーシャンビューのビュッフェは贅沢極まりない。夜行バスとか『寝てる間に移動出来る』とよく言われるが、それの最高峰やんこれ…」



とフェリー旅の模様を紹介した駅巡り鉄・しんさん（@sin103neko）の投稿。



全国には数々のフェリーが運航しているが、そのいずれも優美な船内から海を眺めながら食事ができ、設備もホテル並みなのに他の公共交通機関よりはるかに運賃が安い。急ぐ旅でなければ、しんさんが言うようにこれほどコスパのいい移動手段はないのだ。



しんさんにお話を聞いた。



ーー今回利用されたフェリーについてお聞かせください。



しん：名門大洋フェリーを大阪南港から北九州の門司まで利用しました。「ファーストS」という1人用の個室で運賃は12680円でした。



ーー今回、フェリーを利用されたご感想をあらためてお聞かせください。



しん：一言で言えば「動くホテル」でした。部屋を始め設備はホテル並み。売店、大浴場、シャワーなどの設備があり、食事は朝夕ともにビュッフェ形式で提供されました。仕事上がりに乗船しましたが、グッスリと休みながら移動でき、翌日は始発の新幹線より早く現地に到着。おかげさまで朝イチから元気に行動開始できました。



完全個室を始め、これだけ至れり尽くせりで運賃は新幹線や夜行バス並み。オフシーズンはそれらよりさらに安くなります。また車ごと乗船可能なので、愛車で旅をされたい方にもぴったり。これは新幹線や夜行バスでは不可能です。



ーー投稿に対し数々の共感の声が寄せられました。



しん：様々な方の船旅の思い出話が印象的でした。自身で感じた船旅の魅力は勿論、皆様の声に自身とは違う視点の船旅の魅力を語る方もおられ、船旅の魅力に改めて気づく部分も。またこれからも機会を伺い船旅を楽しもうと思った次第です。



◇ ◇



SNSユーザーから



「満点の星空、 大浴場、 水平線に沈む夕日、 水平線から昇る朝日、 瀬戸大橋などの橋を通る時に下から見上げる瞬間、 経験してない人に教えてあげたい。 露天風呂があるフェリーでは、満点の星空の下、明石大橋などの橋の下を風呂につかりながら見上げるのは極楽です。」

「ところが高速道路が延び橋が架かるとどんどん減ってしまったのですね。クルマ(トラック)が乗らないと成り立たないフェリー航路。特に瀬戸内海夜行は減りました。ほんまに素晴らしいのに残念です。」

「タイパ重視の今の若者には向かない乗り物だけどのんびりとした時間の中で色々な経験を得たり、今までの人生を思い返したりすることなどの出来る乗り物ですね… あと車やバイクを持ってる人は目的地で愛車を走らせる為には必要な乗り物ですね(北海道は特にね)」



など数々の驚きの声が寄せられた今回の投稿。読者のみなさんはフェリー旅をしたことがあるだろうか？



なお、しんさんは今回の反響に乗じ、駅巡りの魅力を発信したいという。



「駅は、誰かの最寄駅。駅は、出会いと別れの場。駅は、その町の玄関口。記事をご覧いただいた皆様も、是非駅を訪ねてみて下さい。最寄駅の隣駅で降りる。その程度でもいいんです。そこには知らないお店があり、知らない人々が行き交う。それが駅。皆様も是非、駅を訪ねてみて下さい」



ということなので、ご興味ある方はしんさんの発信を参考に、ぜひさまざまな駅を巡っていただきたい。



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）