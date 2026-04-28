ガラスの器に入ったミルクセーキや、香ばしく焼き上げたトースト――。昭和の喫茶店で親しまれた定番メニューが、大手カフェチェーンの店舗で提供される。



カフェチェーンの上島珈琲店は、昭和の日の4月29日から、喫茶文化をテーマにした期間限定メニューの販売を始める。

今回登場するのは、「ミルクセーキ」と「シナモントースト」。いずれも、昭和の喫茶店で息づいてきた「丁寧さ」や「こだわり」、「おもてなし」といった価値観を表現したという。

「ミルクセーキ」（写真：上島珈琲店）

ミルクセーキ（税込み950円）は、牛乳と卵、砂糖をベースに、バニラの香りを重ねたやさしい甘さが特徴。シナモントースト（税込み530円）は、バターを塗ったパンにシナモンシュガーをかけて焼き上げ、外はこんがり、中はふんわりとした食感に仕上げた。

「シナモントースト」（写真：上島珈琲店）

さらに一部店舗では、「ミートスパゲティ」（税込み980円）も提供する。赤ワインとデミグラスソースを合わせたコクのあるソースで、喫茶店らしい“ごちそう感”を演出するという。

「ミートスパゲティ」（写真：上島珈琲店）

同店は、日本の喫茶文化の継承と進化を掲げており、時代の変化の中でも失われつつある喫茶店の魅力を、現代のスタイルで提案していくとしている。



販売はいずれも数量限定で、ミルクセーキは7月下旬まで、シナモントーストは7月上旬まで提供予定。一部店舗のみのミートスパゲティは10月上旬までの予定で、関西では新大阪店、四ツ橋店、大阪証券取引所店、OBP店で取り扱う。