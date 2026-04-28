「凄いっ！」「なんて素晴らしいゴールだ」デビュー戦で開始７分に衝撃弾！ なでしこMFが突き刺した圧巻ミドルが話題「弾丸のような一撃」
なでしこジャパンMFが、新天地でいきなり強烈なインパクトを残した。
アメリカのユタ・ロイヤルズは現地４月26日、ナショナル・ウィメンズ・サッカーリーグ（NWSL）第６節でシアトル・レインと対戦し、３−０で快勝。この一戦で大きな注目を集めたのが、今季からチームに加わった三浦成美だ。
ワシントン・スピリットから完全移籍し、この試合がデビュー戦となった三浦は、開始早々にその存在感を示す。先制して迎えた７分、左CKの流れから味方の落としにペナルティエリア手前中央で反応。迷いなく右足を振り抜くと、アウト回転のかかったシュートは鋭く伸び、ゴール右上隅へ突き刺さった。
新戦力の一撃は、まさに“ゴラッソ”。リーグ公式Xも「ナルミ・ミウラのユタでの初ゴールは、超ロングシュートの弾丸のような一撃だった」と称賛し、その鮮烈なデビュー弾を取り上げた。
SNS上でも反響があり、「凄いっ！」「なんて素晴らしいゴールだ！」「さすがだね」といった声が続々。圧巻の一撃でファンの心を掴んだ三浦は、この試合のプレーヤー・オブ・ザ・マッチにも選出された。
田中美南や守屋都弥とともに戦うユタで、三浦がどこまで存在感を高めていくのか。最高のスタートを切った背番号10から目が離せない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】三浦成美がデビュー戦で魅せた“弾丸ミドル弾”！
アメリカのユタ・ロイヤルズは現地４月26日、ナショナル・ウィメンズ・サッカーリーグ（NWSL）第６節でシアトル・レインと対戦し、３−０で快勝。この一戦で大きな注目を集めたのが、今季からチームに加わった三浦成美だ。
ワシントン・スピリットから完全移籍し、この試合がデビュー戦となった三浦は、開始早々にその存在感を示す。先制して迎えた７分、左CKの流れから味方の落としにペナルティエリア手前中央で反応。迷いなく右足を振り抜くと、アウト回転のかかったシュートは鋭く伸び、ゴール右上隅へ突き刺さった。
新戦力の一撃は、まさに“ゴラッソ”。リーグ公式Xも「ナルミ・ミウラのユタでの初ゴールは、超ロングシュートの弾丸のような一撃だった」と称賛し、その鮮烈なデビュー弾を取り上げた。
SNS上でも反響があり、「凄いっ！」「なんて素晴らしいゴールだ！」「さすがだね」といった声が続々。圧巻の一撃でファンの心を掴んだ三浦は、この試合のプレーヤー・オブ・ザ・マッチにも選出された。
田中美南や守屋都弥とともに戦うユタで、三浦がどこまで存在感を高めていくのか。最高のスタートを切った背番号10から目が離せない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】三浦成美がデビュー戦で魅せた“弾丸ミドル弾”！