新天地でのデビュー戦でインパクトを残した三浦。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部）

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　なでしこジャパンMFが、新天地でいきなり強烈なインパクトを残した。

　アメリカのユタ・ロイヤルズは現地４月26日、ナショナル・ウィメンズ・サッカーリーグ（NWSL）第６節でシアトル・レインと対戦し、３−０で快勝。この一戦で大きな注目を集めたのが、今季からチームに加わった三浦成美だ。

　ワシントン・スピリットから完全移籍し、この試合がデビュー戦となった三浦は、開始早々にその存在感を示す。先制して迎えた７分、左CKの流れから味方の落としにペナルティエリア手前中央で反応。迷いなく右足を振り抜くと、アウト回転のかかったシュートは鋭く伸び、ゴール右上隅へ突き刺さった。
 
　新戦力の一撃は、まさに“ゴラッソ”。リーグ公式Xも「ナルミ・ミウラのユタでの初ゴールは、超ロングシュートの弾丸のような一撃だった」と称賛し、その鮮烈なデビュー弾を取り上げた。

　SNS上でも反響があり、「凄いっ！」「なんて素晴らしいゴールだ！」「さすがだね」といった声が続々。圧巻の一撃でファンの心を掴んだ三浦は、この試合のプレーヤー・オブ・ザ・マッチにも選出された。

　田中美南や守屋都弥とともに戦うユタで、三浦がどこまで存在感を高めていくのか。最高のスタートを切った背番号10から目が離せない。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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