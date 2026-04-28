女性の車に紛失防止タグを無断で取り付け、位置情報を取得したとして、新潟市に住む65歳の男がストーカー規制法違反の疑いで逮捕されました。



逮捕されたのは、新潟市秋葉区福島に住む団体職員の男（65）です。警察によりますと、男は2026年3月中旬ごろ、女性が使用する車に承諾を得ずに紛失防止タグを取り付け、位置情報を取得するなどのストーカー行為をした疑いが持たれています。警察は、女性からの相談を受けて捜査を進めていました。警察の調べに対し、男は位置情報を取得したことは認めているものの、「恋愛感情はなかった」などと話し、容疑を一部否認しています。



警察によりますと、紛失防止タグを使ったストーカー行為の検挙は、新潟県内で初めてだということです。警察は、余罪についても調べを進めています。