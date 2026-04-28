◆米大リーグ ブルージェイズ０―５レッドソックス（２７日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が２７日（日本時間２８日）、本拠地・レッドソックス戦に「４番・三塁」で出場。３打数無安打に終わり、チームは２安打完封負けで連勝は２で止まった。

この日のレ軍先発はＷＢＣベネズエラ代表で、準々決勝進出の日本戦に先発したＲ・スアレス投手（３０）だった。ブ軍は技巧派左腕に大苦戦し、５回まで無安打に封じられた。ＷＢＣではスアレスに中飛に抑えられていた岡本は“再戦”でも右飛、三ゴロ、中飛と快音は響かなかった。

この日、来場者にはクレメントの「ホッケージャージー」が配布された。ＮＨＬの７チームがあるカナダではホッケーが国民的スポーツ。球団公式サイトによると、ロジャーズセンターにはプレゼントを求めて試合前から長蛇の列ができた。同サイトはその熱狂ぶりを「何千人ものファンが集まり、その列はスタジアムの外にまで伸び、周辺の通りを何ブロックにもわたって続いた。２０２４年にテイラー・スウィフトが６日間公演を行って以来、これほどの行列ができたことはなかった」と表現した。

ブルージェイズの選手は試合前の打撃練習でホッケージャージーを着用。スプリンガーはホッケーのスティックを持ち、ヘルメットまで着けていた。早出練習の時には岡本にグラブ、ヘルメット、スティックを手渡すと、岡本もノリノリでホッケーの動作を見せていた。