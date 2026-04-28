【ポケポケ：新拡張パック「波動ビート」】 4月28日 実装

ポケモンは、Android/iOS用カードゲーム「Pokémon Trading Card Game Pocket（以下：ポケポケ）」において、新拡張パック「波動ビート」を4月28日に実装した。

「波動ビート」は、メガルカリオやメガジュカインなどバトルをテーマに描かれたカードが多数登場する拡張パック。他にも、エンブオーやキテルグマ、キリキザンにヌオーなどもラインナップされている。

【【公式】『ポケポケ』拡張パック「波動ビート」】【収録カード】

加えて、5月1日にはメガルカリオが描かれた新たなコレクションファイルやコレクションボードが登場予定。さらに、「波動ビート」実装以降は全てシリーズで◆、◆◆、◆◆◆のカードに新しいエフェクト「金フレーム」が追加される。

「金フレーム」は、同じカードを10枚集めると自動で入手できるエフェクトで、実装時点で10枚以上所持しているカードにも適用される。また、同じカードで2枚目以降の「金フレーム」が欲しい場合は「エフェクト入手」より必要なカード枚数を消費して入手できる。なお、「金フレーム」カードはトレードもできる。

【金フレーム】

他にも、ミッションを達成すると強力なデッキを入手できる「エリートデッキプレゼントミッション」が4月末～7月末まで開催。拡張パック「紅蓮ブレイズ」で登場した「メガリザードンYex」、拡張パック「最強の遺伝子」で登場した「ファイヤーex」が収録されたエリートデッキを入手可能。入手したエリートデッキは「テーマデッキレシピ」より「エリートデッキ」を選択して作成できる。

【エリートデッキ】

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