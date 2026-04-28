Ｓｎｏｗ Ｍａｎの目黒蓮が主演映画「ＳＡＫＡＭＯＴＯ ＤＡＹＳ」（２９日公開、福田雄一監督）の公開に合わせ、カナダから約３か月ぶりに一時帰国。そのビジュアルにネットは騒然となっている。

目黒は、ディズニープラスの配信ドラマ「ＳＨＯＧＵＮ 将軍」シーズン２の撮影のため、今年１月からカナダへ。このほど約３か月ぶりに帰国し、２７日に都内で行われた「ＳＡＫＡＭＯＴＯ ＤＡＹＳ」の公開直前イベントに登壇した。

久しぶりにファンの前に姿見せた目黒は、長髪でイメージ激変。肩付近まで伸びた髪を束ね、男の色気が増している。

ネットは「目黒蓮髪なっげー！！」「めめちゃん髪めっちゃ伸びてた」「髪長めの目黒蓮かっこいい」「襟足伸びててかっこよ」「ほんと目黒蓮って国宝」「どの角度からもかっこいいし背中までかっこいいやばいほんとに何この人」「かっこよすぎて声出た」と騒然。

「声もビジュも変わった気が でも相変わらず、いやますますかっこいい」「凛々しくなったような」「思わず声に出てしまうほどに素敵」「色気ヤバいやん」「髪長くなってますますかっこよさ増してる」「髪が伸びて更にかっこよく美しくなっている」「髪が伸びてますます色男に」「あかん。髪長い目黒蓮かっこよすぎる」「髪伸びて、日焼けも少し？」「なんだ！！このセクシーな人」「ハリウッド俳優感がしゅごい」と沸いていた。