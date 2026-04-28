日本のお金が「円」と呼ばれる理由と「円」の歴史とは？【経済とお金の話】

日本のお金が「円」と呼ばれる理由と「円」の歴史とは

なぜ日本のお金は「円」と呼ばれるのか？

なぜ、日本の貨幣単位は「円」なのでしょうか。１８７１年（明治４年）５月に明治政府は「新貨条例」を制定し、江戸時代の通貨単位「両」から「円」に改めたものの、「円」という呼び名の経緯ははっきりしていません。貨幣の形を円形にしたから「円」とか、香港で流通していた通貨の呼び名を模したとか、メキシコから流入した円形銀貨を「洋円」と呼んでいたからだとか、中国の「元」の呼び名に倣ったとか、諸説あるのです。

ところで、この「新貨条例」では、江戸時代に使われていた金貨、銀貨、銭貨などの３貨の四進法（金貨＝小判１枚が一両で、１両は４分＝16朱）を欧米に倣って十進法に改めました。そして、「金本位制」を採用し、純金１５００㎎を１円とし、「円」の１００分の１を補助通貨として「銭」と呼び、「銭」の１０分の１を「厘」としました。

しかし、明治政府は、発足当初から多額の不換紙幣の発行や１８７７年の西南戦争の戦費調達で財政難に陥り、インフレにも悩まされていました。しかも、当時のアジアでは、メキシコから流入した銀貨を中心とする「銀本位制」が主流で、「銀」を主体とする貿易取引が多く、日本もそれに従っていたものの、やがて銀の価格が下落し、日本はますます物価上昇に苦しめられます。

１８８１年に松方正義が大蔵卿に就任し、緊縮財政や増税を断行、不換紙幣を回収し、82年に日本銀行を設立、84年から兌換銀行券条例を施行し、ようやく「円」の通貨体制は整えられます。ただし、日本は金が乏しく、１８９７年の日清戦争勝利で賠償金を獲得し、そこでようやく１円を純金７５０㎎（従来の半分）で兌換するという本格的な「金本位制」を確立するに至るのでした。

出典：眠れなくなるほど面白い 図解 経済とお金の話