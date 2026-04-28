タクシーを使うよりお得な方法がたくさん！終電で寝過ごした時のおすすめの過ごし方とは！？【図解 鉄道の話】

タクシーを使うよりお得な方法がたくさん！終電で寝過ごした時のおすすめの過ごし方

状況に応じた選択を

降りるべき駅をうっかり寝過ごしてしまった・・・・・・そんな経験をした人は少なくないかもしれません。もしもそれが終電の場合だったら、うっかりではすみません。終電で寝過ごしたら、まずは家までの距離を考えましょう。交通費節約のために度々長距離を歩いてきた私の感覚では、自宅までの距離が５km以内にあるなら、徒歩でも帰宅は可能です、ただし知らない土地だったり、スマホのバッテリーが残りわずかだったり、翌日早朝から予定があったりする場合は、タクシーを利用しましょう。何より事故やトラブルに巻き込まれないことを優先してください。

帰宅が無理なら、ネットカフェを利用するのがおすすめです。夜は割安で利用できる店も多く、朝までなら2000円もあれば過ごせる場合がほとんど。また、２４時間営業のカラオケ店やファミリーレストランで過ごすという手もあります。お酒を飲んでいない場合なら。シェアサイクルを利用するのもおすすめです。周囲に施設がなくどうすることもできない場合は公園で過ごすという手段も。終電で終着駅まで寝過ごしてしまうと、まわりに滞在できる施設が何もないこともしばしば。寝過ごして途方に暮れることのないよう、十分注意しましょう。

終電で寝過ごしたときの過ごし方

①ネットカフェに泊まる

予算目安：1000～3000円

②歩いて帰る

予算目安：0円

③カラオケボックスに入る

予算目安：1500～3000円

④ファミレスに入る

予算目安：500～1000円

⑤公園で時間をつぶす

予算目安：0円

⑥ビジネスホテルに泊まる

予算目安：5000円～9000円

⑦カプセルホテルに泊まる

予算目安：2500円～4000円

⑧タクシーを使う

予算目安：距離に応じる ※深夜２２時から翌朝５時まで２割増しになります。

⑨シェアサイクルを利用する

予算目安：１時間400円

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話』綿貫 渉