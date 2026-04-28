この先2週間の天気は、前半は低気圧や前線の影響を受けやすく、ゴールデンウィーク期間中はすっきりしない天気の日が多くなりそうです。5月1日(金)は広い範囲で雨や風が強まり、荒れた天気となるおそれがあります。5月6日(水)頃からは高気圧に覆われて晴れる日が増え、関東から西では最高気温が25℃以上の夏日が続出し、初夏の陽気となるでしょう。

1週目はぐずつく日が多い 1日は荒れた天気に

明日29日(水)からのゴールデンウィークは、北海道は晴れる日が多いですが、本州付近や沖縄を中心にぐずつく日が多いでしょう。特に5月1日(金)を中心に発達する低気圧と前線の影響で、大雨や荒れた天気に警戒が必要です。北日本〜西日本の太平洋側では、荒れた天気となり、低気圧の発達の程度などによっては警報級の大雨となるおそれがあります。沿岸部では強風や高波にも注意が必要で、海のレジャーは注意が必要です。5月2日(土)は次第に天気が回復し晴れる所が多いですが、低気圧の進路次第で雨の範囲や強さが変わりますので、今後の情報にご注意ください。名古屋や東京は最高気温が25℃以上の夏日になるでしょう。3日(日)と4日(月)は再び雨となる所が多い見込みです。5日(火)は晴れる所が多いでしょう。

後半は晴れて初夏の陽気 最高気温25℃以上続出

2週目の5月6日(水)〜5月11日(月)は、日本付近が高気圧に覆われる日が多く、東京や名古屋、大阪、福岡など最高気温が25℃前後まで上がり、初夏の陽気となる日が多いでしょう。屋外活動では紫外線対策やこまめな水分補給など熱中症対策が重要です。仙台や札幌も差郁夫気温が20℃くらいで、朝晩も冷え込みが和らぐでしょう。10日(日)〜11日(月)は九州や近畿で雨が降りそうです。沖縄は雲が広がりやすい一週間ですが、時折、晴れ間もあるでしょう。