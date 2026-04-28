中村勘九郎の妻・前田愛、長男＆次男の“初挑戦”を裏で見守る 母子3ショット添え息子の成長感じさせるエピソードも披露「大きくなったね！」「素敵で感動」
歌舞伎俳優・6代目 中村勘九郎（44）の妻で俳優の前田愛（42）が25日、自身のインスタグラムを更新。長男で歌舞伎俳優の3代目 中村勘太郎（15）、次男の2代目 中村長三郎（12）の“初挑戦”に立ち会ったことを明かし、親子3ショットを披露した。
【写真】「大きくなったね！」長男・勘太郎＆次男・長三郎との3ショット披露の前田愛 ※4枚目
この春、勘太郎は高校、長三郎は中学に進学。プライベートで新生活がスタートするなか、24日には約4年ぶりに全館開館した東京・両国の東京都江戸東京博物館リニューアル記念特別展『大江戸礼賛』に出席。初めて“兄弟2人だけ”でイベントに登壇し、報道陣の取材に応じた。
前田は、会場で2人を見守っていたことを明かし、現場での息子たちの様子や母子3ショットなどの写真を公開した。
投稿では「以前訪れた際は まだ2人とも 小さくて中村座の大きな模型に 大変興奮して『じじちゃまの名前だ！中村座だ!!』と 大喜びで館内を回った記憶があります（以前は 正面からのみ鑑賞する形でしたが、リニューアル後は中村座の中を少し通り歩くことができるようになっていました！楽しい！）」と幼少期の息子たちとのエピソードを披露しつつ、ひと足早く今回の記念特別展を楽しんだことを紹介。
続けて「私はふたりと展覧会や美術展に行くことが好きです」と明かし、「歴史好きな勘太郎と歴史関係の展示に行くと関連することを教えてくれたり質問すると答えてくれたり分からないことを一緒に調べて学んだりととても勉強になっています」「そして、長三郎の視点や気づきは私にはない発想があり、いつも驚かされます その独特の感性がとっても面白くて毎回新鮮な発見があり、いつまでも話を聞いていたくなります」と、息子たちが自身に新たな“ミュージアム体験”を提供してくれていると説明した。
コメント欄には「たくさんお写真ありがとうございます 全部かわいいな〜」「大きくなったね！」「勘太郎さん、立ち姿が勘九郎さんにそっくり たくましくなられましたね」「長三郎さん!!勘三郎さんに似てこられましたね」「素敵に成長されている息子さん達の写真や、愛さんの息子さん達との関わりが素敵で感動しながら読ませていただきました」「母と息子での楽しい会話をしながらの歴史鑑賞、愛さんの母としての喜びが伝わってきます♪ 幸せな時間ですね」などと、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「大きくなったね！」長男・勘太郎＆次男・長三郎との3ショット披露の前田愛 ※4枚目
この春、勘太郎は高校、長三郎は中学に進学。プライベートで新生活がスタートするなか、24日には約4年ぶりに全館開館した東京・両国の東京都江戸東京博物館リニューアル記念特別展『大江戸礼賛』に出席。初めて“兄弟2人だけ”でイベントに登壇し、報道陣の取材に応じた。
投稿では「以前訪れた際は まだ2人とも 小さくて中村座の大きな模型に 大変興奮して『じじちゃまの名前だ！中村座だ!!』と 大喜びで館内を回った記憶があります（以前は 正面からのみ鑑賞する形でしたが、リニューアル後は中村座の中を少し通り歩くことができるようになっていました！楽しい！）」と幼少期の息子たちとのエピソードを披露しつつ、ひと足早く今回の記念特別展を楽しんだことを紹介。
続けて「私はふたりと展覧会や美術展に行くことが好きです」と明かし、「歴史好きな勘太郎と歴史関係の展示に行くと関連することを教えてくれたり質問すると答えてくれたり分からないことを一緒に調べて学んだりととても勉強になっています」「そして、長三郎の視点や気づきは私にはない発想があり、いつも驚かされます その独特の感性がとっても面白くて毎回新鮮な発見があり、いつまでも話を聞いていたくなります」と、息子たちが自身に新たな“ミュージアム体験”を提供してくれていると説明した。
コメント欄には「たくさんお写真ありがとうございます 全部かわいいな〜」「大きくなったね！」「勘太郎さん、立ち姿が勘九郎さんにそっくり たくましくなられましたね」「長三郎さん!!勘三郎さんに似てこられましたね」「素敵に成長されている息子さん達の写真や、愛さんの息子さん達との関わりが素敵で感動しながら読ませていただきました」「母と息子での楽しい会話をしながらの歴史鑑賞、愛さんの母としての喜びが伝わってきます♪ 幸せな時間ですね」などと、さまざまな反響が寄せられている。