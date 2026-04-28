りんごちゃん、印象ガラリ「えぇ…りんごちゃんなの？」 ハイトーン×“バッサリ姿”に反響「驚きです」「倖田來未さんっぽい」
ものまねタレントのりんごちゃんが28日までに、自身のインスタグラムを更新。ダークカラーのロングヘア姿の印象をガラリと変化させた、ボブヘア姿を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】「えぇ…りんごちゃんなの？」「倖田來未さんっぽい」印象ガラリと変化したりんごちゃん
りんごちゃんは「またハイトーンカラーにしようか迷い中。。。 ※写真はウィッグです」とつづり、ハイトーンカラーのボブヘアウィッグを着けて、唇にはシルバーのアクセサリーを着けた“ギャル”の雰囲気漂う姿を公開した。
愛らしい印象から一変、クールな姿に「えー!!!めっちゃかっこいいです」「Puffyの由美ちゃんぽい」「似合う めっちゃ可愛い」「驚きです」「倖田來未さんっぽい」「えぇ…りんごちゃんなの？」「あれ？お痩せになりました？」「キレイ!!」などと、称賛する声が多く寄せられている。
【写真】「えぇ…りんごちゃんなの？」「倖田來未さんっぽい」印象ガラリと変化したりんごちゃん
りんごちゃんは「またハイトーンカラーにしようか迷い中。。。 ※写真はウィッグです」とつづり、ハイトーンカラーのボブヘアウィッグを着けて、唇にはシルバーのアクセサリーを着けた“ギャル”の雰囲気漂う姿を公開した。
愛らしい印象から一変、クールな姿に「えー!!!めっちゃかっこいいです」「Puffyの由美ちゃんぽい」「似合う めっちゃ可愛い」「驚きです」「倖田來未さんっぽい」「えぇ…りんごちゃんなの？」「あれ？お痩せになりました？」「キレイ!!」などと、称賛する声が多く寄せられている。