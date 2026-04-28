【WRC 世界ラリー選手権】第5戦 ラリー・イスラス・カナリアス（4月26日／デイ4）

【映像】赤なのに…痛恨フライングの決定的瞬間

26日までスペインのカナリア諸島を舞台に開催されたWRC（世界ラリー選手権）第5戦、最終ステージで、上位進出を狙う実力派ドライバーがまさかのフライングスタートを喫した。10秒タイム加算という手痛いペナルティを受ける一幕にドライバーは首を振り憮然とするしかなかった。

17ステージを終えて、ヒョンデ勢トップの総合5位を走っていたアドリアン・フルモー（ヒョンデ）は、危なげなく最終のパワーステージを走り抜けたかに見えた。しかし、スタートでの痛恨のミスが発覚する。マシンが発進した際、シグナルがまだレッドである様子がハッキリと捉えられていたのだった。実況を務める菱沼洲斗アナウンサーは「これ、もしやいわゆるフライング、ジャンプスタート的なことがあったかもしれない」と驚きを隠せない様子で伝えた。

「クラッチの操作をミスしました」

F1などのスプリントレースではしばし見かける光景だが、走行距離が長くライバルとの差もつきやすいWRCでは滅多に見られないミスだ。フルモーはスタート時点で、4位の勝田貴元（トヨタ）とは12秒3差、6位のティエリー・ヌービル（ヒョンデ）とは21秒2差があり、リスクを冒す必要は薄い状況だった。スタートの瞬間、コ・ドライバーのアレクサンドル・コリアも思わず車内で手を挙げ、フルモーも走行後、首を振り天を仰ぎ憮然とした表情を見せた。解説の竹岡圭氏も「やってしまったなという感じもあるのかもしれませんね」と、コ・ドライバーが天を仰いだ様子に触れた。

走行後のインタビューでフルモーは、「クラッチの操作をミスしました。気づいた時にはもう遅かった。本当に申し訳ないです」と、自身の過失を認め、肩を落とした。このミスにより10秒のタイム加算ペナルティが下り、貴重なパワーステージのポイントも失う結果となった。

この光景に視聴者からも「ジャンプスタートしてるやん」「思いっきり赤信号のタイミングで発進した」「そっかPSのポイント痛いな」「うわーもったいない・・」など、滅多にないミスを惜しむ声が数多く寄せられている。（ABEMA『WRC 世界ラリー選手権 2026』／(C)WRC）