ＮＳＳＯＬが底堅い、国内ＩＴ投資追い風に今期は連続最高益・増配を計画

日鉄ソリューションズ<2327.T>が底堅く推移している。同社は２７日の取引終了後、２６年３月期の連結決算発表にあわせ、２７年３月期の業績予想を開示した。今期の売上高は前期比９．４％増の４１７０億円、最終利益は同２．５％増の３１６億円を計画。連続最高益更新を見込む。また、前期業績は計画に対して上振れして着地したほか、前期の期末配当予想を従来の見通しから５円増額して４５円（年間８５円）としたうえで、今期の年間配当予想は前期比２円増配の８７円に設定した。同社株は前日まで３日続落で、朝方は仕掛け的な売りがかさみ安く始まったものの、業績評価の押し目買いを誘う形となり切り返した。国内のＩＴ投資の基調は引き続き堅調と想定。今期は新型ビジネスモデルへの移行を進めるとともに、オファリングブランド「ＣＯＲＥＰＥＡＫ」を立ち上げて、初年度として１００億円の新規ビジネス創出を目標とする。２６年３月期の売上高は前の期比１２．７％増の３８１３億４０００万円、最終利益は同１４．０％増の３０８億３２００万円だった。



出所：MINKABU PRESS