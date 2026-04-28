開催：2026.4.28

会場：ターゲット・フィールド

結果：[ツインズ] 11 - 4 [マリナーズ]

MLBの試合が28日に行われ、ターゲット・フィールドでツインズとマリナーズが対戦した。

ツインズの先発投手はコナー・プリ－リップ、対するマリナーズの先発投手はルイス・カスティジョで試合は開始した。

2回裏、7番 ルーク・キーシャル 3球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでツインズ得点 MIN 1-0 SEA

3回裏、5番 ライアン・ジェファーズ 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでツインズ得点 MIN 2-0 SEA、6番 コディ・クレメンス 3球目を打ってライトスタンドへのスリーランホームランでツインズ得点 MIN 5-0 SEA

4回裏、1番 バイロン・バクストン 2球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでツインズ得点 MIN 7-0 SEA

5回表、7番 ミッチ・ガーバー 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでマリナーズ得点 MIN 7-1 SEA、8番 コール・ヤング 5球目を打ってサードへの犠牲フライでマリナーズ得点 MIN 7-2 SEA

6回裏、3番 トレバー・ラーナック 2球目を打ってセカンドへのタイムリーヒットでツインズ得点 MIN 8-2 SEA

8回表、2番 カル・ローリー 2球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでマリナーズ得点 MIN 8-4 SEA

8回裏、5番 ライアン・ジェファーズ 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでツインズ得点 MIN 9-4 SEA、6番 コディ・クレメンス 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでツインズ得点 MIN 11-4 SEA

試合は11対4でツインズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はツインズのコナー・プリ－リップで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はマリナーズのルイス・カスティジョで、ここまで0勝2敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-28 11:32:10 更新