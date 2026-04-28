28日前引けの日経平均株価は3日ぶり反落。前日比299.15円（-0.49％）安の6万238.21円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1198、値下がりは324、変わらずは44と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均マイナス寄与度は341.12円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、アドテスト <6857>が279.98円、東エレク <8035>が116.66円、日東電 <6988>が40.73円、ファナック <6954>が35.53円と並んだ。



プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を76.43円押し上げ。次いで中外薬 <4519>が41.94円、キオクシア <285A>が34.49円、ＫＤＤＩ <9433>が22.93円、豊田通商 <8015>が16.90円と続いた。



業種別では33業種中29業種が値上がり。1位はその他金融で、以下、建設、鉱業、銀行が続いた。値下がり上位には情報・通信、電気機器、空運が並んだ。



株探ニュース