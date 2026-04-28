28日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数785、値下がり銘柄数563と、値上がりが優勢だった。



個別ではソケッツ<3634>がストップ高。ウエストホールディングス<1407>、金下建設<1897>、ＨＯＤＬ１<2345>、いい生活<3796>、システム ディ<3804>など22銘柄は年初来高値を更新。北川精機<6327>、サンテック<1960>、アトラグループ<6029>、ティムコ<7501>、東京ラヂエーター製造<7235>は値上がり率上位に買われた。



一方、ベルグアース<1383>、アズパートナーズ<160A>、植木組<1867>、クルーズ<2138>、リニカル<2183>など91銘柄が年初来安値を更新。ナ・デックス<7435>、Ｈａｍｅｅ<3134>、シリウスビジョン<6276>、ウィルソン・ラーニング ワールドワイド<9610>、ミクニ<7247>は値下がり率上位に売られた。



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