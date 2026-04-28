28日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比33.8％減の2153億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同36.1％減の1711億円だった。



個別ではＭＡＸＩＳ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）上場投信 <2558> 、ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信 <1550> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００（ヘッジあり） <2248> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ガソリン上場投資信託 <1691> 、ｉシェアーズ ＮＡＳＤＡＱトップ３０ＥＴＦ <392A> など32銘柄が新高値。ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ インバース <2238> 、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ ドバイ原油先物 ベア ＥＴＮ <2039> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ インバース <2249> 、上場インデックスファンドＳ＆Ｐ インバース <2240> 、ｉシェアーズ米国債２０年超ＥＴＦ（為替ヘッジあり） <2621> など7銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＺＡＭ Ｓ＆Ｐ５００（為替ヘッジなし） <533A> が7.53％高、業界改革厳選ＥＴＦ地銀 <395A> が4.16％高、ＮＥＸＴ 建設・資材 <1619> が3.51％高、ＮＥＸＴ 東証銀行業株価指数 <1615> が3.19％高、ＮＥＸＴ エネルギー資源 <1618> が3.11％高と大幅な上昇。



一方、グローバルＸ 新成長インフラ－日本株式 <2847> は4.35％安と大幅に下落した。



日経平均株価が299円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1179億1900万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における前引け時点の平均1502億7900万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が123億7100万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が101億2200万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が101億2200万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が79億8200万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が48億2500万円の売買代金となった。



株探ニュース