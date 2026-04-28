28日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数321、値下がり銘柄数216と、値上がりが優勢だった。



個別ではフライヤー<323A>がストップ高。ロゴスホールディングス<205A>、ディジタルメディアプロフェッショナル<3652>、デジタルプラス<3691>、ｇｏｏｄｄａｙｓホールディングス<4437>、パワーエックス<485A>など8銘柄は年初来高値を更新。アクアライン<6173>、アーキテクツ・スタジオ・ジャパン<6085>、グリーンモンスター<157A>、リファインバースグループ<7375>、はてな<3930>は値上がり率上位に買われた。



一方、ＭＵＳＣＡＴ ＧＲＯＵＰ<195A>、海帆<3133>、プログレス・テクノロジーズ グループ<339A>、フォーライフ<3477>、ユナイテッド＆コレクティブ<3557>など44銘柄が年初来安値を更新。インバウンドテック<7031>、キューブ<7112>、グローバルウェイ<3936>、フロンティアインターナショナル<7050>、ビーマップ<4316>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース