ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した三浦璃来（２４）、木原龍一（３３）組＝木下グループ＝が２８日、都内で引退会見を行った。

三浦は白いジャケット、木原はグレースーツで登場し、冒頭で花束を受けとった。着席すると木原がいきなり涙し、三浦が最初にマイクを握ると「泣かないで」となぐさめた。

木原は涙の理由について「泣くことはないかなと思ったんですけど。裏でいろんな方に見送っていただいた時にスイッチが入って。（三浦に）“今、泣くの早いでしょ！口を開けなさい”と言われました。想定していなかったですね、泣くのは。控え室にいる時から思い出して気持ちは来てましたね」と笑った。

三浦も涙について「思い出して泣いてしまう場面が多いのかなって」と話すと、木原の方向を向いて「なんか涙もろいイメージがついてしまいましたね。私が引っ張って行く立場になってしまいましたね（笑）」と話して笑わせた。

２人は２０１９年にペアを結成。当初、現役引退も考え始めていた木原は三浦との出会いについて「雷が落ちた」と表現するなどペアとしての相性は抜群で、着実に成長を遂げた。今回の五輪ではショートプログラム（ＳＰ）は５位と出遅れながら、フリーでは世界歴代最高得点。大逆転でペアとしては日本勢初の金メダルに輝いた。

◆三浦璃来（みうら・りく）２００１年１２月１７日、兵庫県出身。中京大出。１４６センチ。カナダを拠点に木原と組んで７季目。２２年の北京冬季五輪で団体銀メダル、個人で日本勢初入賞の７位。２２〜２３年シーズンにグランプリ（ＧＰ）ファイナルで初優勝。世界選手権は２３、２５年に制覇。

◆木原 龍一（きはら・りゅういち）１９９２年８月２２日、愛知県出身。中京大出。１７４センチ。１１年世界ジュニア選手権男子代表。１３年にペアに転向し、１４年ソチ、１８年平昌両五輪に異なるパートナーと出場。