岩手県大槌町の２か所で起きた山林火災は２８日、発生から７日目となり、焼損面積は１６３３ヘクタールに拡大した。

２７日午後には火災後初の雨が観測され、町は「火の勢いは制御下にある」とするが、鎮圧には至っていない。赤間防災相は２８日の閣議後記者会見で、同町の山林火災を「局地激甚災害」に指定する見込みになったと明らかにした。

避難指示が出ている同町吉里吉里（きりきり）地区では２８日朝、山から上がる煙がほとんど見えなくなり、地元消防団が延焼状況を見て回った。町によると、今も１５５８世帯３２５７人に避難指示が出ており、２８日も自衛隊が上空から散水しているほか、緊急消防援助隊員など計約１４００人が地上から消火活動を続ける。

２８日午後には前日に続いて降雨が期待され、自宅への延焼を心配しながら知人宅に身を寄せる女性（８２）は「煙も見えなくなってきて、少し安心してきた。このまま平穏な日常に戻ってほしい」と願った。

局地激甚災害に指定されると、焼けた樹木の搬出や跡地での造林など、復旧費用の半額を国が補助する。赤間防災相は「自治体や被災者には、財政面や資金面に不安なく災害復旧に取り組んでいただきたい」と述べた。