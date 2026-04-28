馬トク報知で過去の名勝負を当時の記事から振り返る【競走伝】。今回はワイドファラオが勝った２０１９年のユニコーンＳを取り上げる。ＮＨＫマイルＣ９着からの初ダートという異例の転戦で、一発回答を出した。

高い適性を十分に示した。１００メートル以上に及ぶ叩き合い。逃げ込みを図るワイドファラオが１キロ重い５７キロを背負いながらも、重賞ウィナーの格を示した。「最後は脚が上がっていたけど、勝負根性、気持ちの強い面を出してくれました」。福永が心地よさそうに汗をぬぐった。

最内枠から主導権を奪うと、前半の半マイルは４５秒８で飛ばした。「あの形で控えるとリズムを崩すので、マイペースで行った」。ゴール前ではデュープロセスが追い上げ、最後は首の上げ下げとなったが、頭差譲らなかった。

これまでの５戦はすべて芝を使い、ニュージーランドＴで重賞初制覇。Ｇ１のＮＨＫマイルＣでも９着ながら、０秒４差と大崩れはしなかった。日本ダービー出走も可能だったが、主戦の福永が「ダートへ使ってみては」と進言。この一戦を目標に切り替え、見事に結果も出した。「立証できて良かった」と鞍上はホッとした様子だ。

これで芝、ダートでの重賞制覇。幅田昌伸オーナーは「今はやりの二刀流ですね」と笑みを浮かべた。この日、不在だった角居調教師に今後を一任するとしたが、「どちらに行っても全然オーケーだけど、悩みますね。先行力があるし、小回りの地方も（選択肢に）ありますよ」とうれしい悩みを口にした。

実は競馬界が揺れていた。この週は実に１５６頭が禁止薬物「テオブロミン」が含まれた飼料添加物「グリーンカル」を摂取した可能性があるとして、競走除外になっていた。このレースでも２頭が出走できず、同日に行われた函館ＳＳは１３頭中６頭が競走除外で７頭立てという異常事態。日本騎手クラブ副会長でもある福永は「喜んでいただける競馬を提供できるように努めてまいります」と真摯にコメントを出していた。そんな中で自らの見立てを最高の形で証明した勝利。「初ダートで重賞を勝つのは簡単じゃない。メイショウボーラーなどＧ１でも活躍した。この馬も活躍してほしい」と２００５年フェブラリーＳなど、芝とダートで重賞５勝を挙げたかつての相棒を引き合いに出し、今後に大きな期待を寄せた。

その後、引退までの２２戦中２１戦はダートを使い、２０２０年のかしわ記念ではＪｐｎ１を初制覇した。２０２２年のスパーキングサマーＣ（１４着）を最後に現役引退。その後は種牡馬入りし、現２歳世代が初年度産駒になる。