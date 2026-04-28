ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで日本史上初めて金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組が２８日、都内で引退会見に臨んだ。引退の決め手を聞かれ、三浦は「今シーズン前から引退するかもしれない気持ちを持ちながら滑っていた。（ミラノ五輪で）ショートプログラムで５位スタートになってしまったときにはこのままでは終われないともう４年やるかと話もあった。（金メダルで）やり切った思いがあったので、五輪が終わった時点で（３月の）世界選手権欠場を決めていて、引退も決めていました」と明かした。

具体的に引退の話が出始めたのは昨年３月の世界選手権後。今季フリーの振り付けを始めた際に、当初は異なる曲を使用する予定だったという。だが２人には「自分たちが最後になる予感がしていたので、グラディエーターがいい」と強い思いでプログラムを決定。ミラノ五輪のフリーでは、世界歴代最高得点で大逆転Ｖを果たした。

ミラノ五輪ではショートプログラムでリフトのミスがあり、まさかの５位発進。三浦は「五輪に向けた体作りを徹底していた。この積み重ねは何だったんだろう」と涙を見せた。だが、マルコット・コーチから「野球は９回裏まで終わっていない」と励まされ、見事に切り替えた。

ラストシーズンに思いを込めた「グラディエーター」。会心のフリーは解説の高橋成美さんから「宇宙一の演技」と評されたほどの伝説のプログラムとなり、日本中を感動に包んだ。三浦は「積み重ねたことの大切さを学ぶことができた」と最後の最後に大きな収穫を得てリンクに別れを告げた。