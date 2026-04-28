エバートン女子MF籾木結花がチェルシー戦でゴール

イングランド・ウィメンズ・スーパーリーグのエバートンに所属するMF籾木（もみき）結花は、4月26日に行われたチェルシーとのリーグ戦で鮮やかなロングループ弾を決めた。

強豪であるチェルシーと対戦したエバートンは立ち上がりにオーストラリア代表FWサム・カーに先制点を許したが、前半10分に籾木が鮮やかなプレーを見せた。

ゴール正面約25メートルの位置でボールを持つと、前線に走る選手へのスルーパスも選択肢に入れながら相手GKの位置を見極めてロングループ。得意の左足から放たれたシュートはGKの意表を突いてゴールに吸い込まれる同点弾になった。

SNS上でファンからは「なんというゴールだ」「スペシャルなゴール」「これは凄い意表を突くロングループでゴラッソ」「ゴラッソすぎる」「うますぎる」といったコメントが寄せられている。

その後はカーに勝ち越し弾を許すなどエバートンは1-4で敗れ、3連敗で8位まで順位を下げている。チームメートのMF林穂之香は後半途中からの出場、DF石川璃音とDF北川ひかるは試合の登録メンバーから外れた。

今季からエバートンでプレーする籾木は先月の女子アジアカップこそ選出を逃したが、昨年は国際大会シービリーブズカップなど、なでしこジャパンで7試合に出場して1得点している。（FOOTBALL ZONE編集部）