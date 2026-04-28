人気アプリ『ポケモン GO』のポケストップが、全国のAED設置箇所と連動！

2026年5月1日（金）より東京都内約1,000箇所が登場し、7月中旬までに全国約13,000箇所へ順次拡大される予定です☆

『ポケモン GO』ポケストップ「AED設置箇所と連動」

スケジュール：

・2026年5月1日（金）：東京都内を中心に約1,000のAED設置箇所に「ポケストップ」が登場

・2026年7月中旬（予定）：全国のAED設置箇所のうち約13,000箇所に順次「ポケストップ」が登場以降、「ポケストップ」の設置場所を更新・拡大へ

実施エリア：日本国内

スマートフォン向け位置情報ゲームアプリ『ポケモン GO』が、現実世界の「AED（自動体外式除細動器）」設置箇所をゲーム内のキースポット「ポケストップ」として登場させる取り組みがスタート！

スタート時は東京都内を中心に約1,000箇所を登場させ、2026年7月中旬までに全国約13,000箇所に拡大される予定です。

10周年を迎える『ポケモン GO』は、スマートフォンの位置情報を活用することで、プレイヤーが現実世界を歩き、発見し、コミュニティとつながる体験が人気のゲームアプリです。

※「AED N@VI」の画面

この現実世界との接点を社会的意義のある取り組みに活かすため、日本AED財団が運営するAEDマップ「AED N@VI」の情報をもとに、ゲーム内のアイテム等を収集できるキースポット「ポケストップ」を設置。

AEDをより身近な存在に感じられるよう、てあてポケモン「パーモット」がデザインされたフォトディスクが表示され、全国のAED設置箇所のうち約13,000箇所に順次登場します。

現在、厚生労働省の推計によると国内のAED設置台数は約67万台とされていますが、設置場所の登録義務がないため、その所在が十分に把握されておらず、活用が進んでいないという課題があります。

心臓突然死で亡くなる方は年間約9万人、心肺蘇生およびAEDの使用によってその救命率は4倍になることがわかっています（出展：総務省消防庁）。

『ポケモン GO』の「ポケストップ」は地域の中にある重要で意味のある場所に設置されるものです。

身近にあるAEDに気づき、いざという時の備えにつながるよう、ゲーム＆街歩きによる新しい形のAED認知向上に期待ができる取り組みです☆

株式会社ナイアンティック シニアディレクター 河村 悠生氏のコメント

『ポケモン GO』は2016年のサービス開始から今年で10周年を迎えます。

これまでナイアンティックは、トレーナーの皆様に、ゲームを通じて現実世界を探索し、人とつながる体験を提供してきました。

10周年の節目にあたり、これまで培ってきた現実世界との接点を、より社会的意義のある取り組みに活かしていきたいと考えています。

日本AED財団様とのパートナーシップを通じて『ポケモン GO』が日常の中で命を守る意識と行動の広がりに貢献できることを期待しています。

公益財団法人 日本AED財団 専務理事／京都大学大学院 医学研究科 予防医療学分野 教授 石見 拓氏のコメント

日本AED財団は、AEDに関わる普及啓発活動を推進するとともに、誰もがAEDを使用して倒れた人を救命できる社会を目指して取り組みを始め、10年の節目を迎えます。

市民によるAEDの使用が可能となってから20年が経過し、AEDという言葉は広く認知されるようになりました。

しかし、倒れる瞬間を目撃された心停止であってもAEDによる電気ショックが実施されている割合は目撃例のわずか5％にとどまっています。

このたびの『ポケモン GO』とのパートナーシップを通じて、より多くの方々にAEDへの関心を高めていただき、誰もがAEDを使用して救命に関わることのできる社会の実現につながることを期待しています。

『ポケモン GO』とは

『ポケモン GO』は、スマートフォンの位置情報を活用し、現実世界そのものを舞台としてプレイする位置情報ゲームアプリです。

プレイヤーは“トレーナー”となり、実際に外に出て歩くことで、移動に合わせて現れる「ポケモン」を捕まえたり、他のトレーナーとバトルを繰り広げたりすることができます。

2016年7月にサービスを開始した『ポケモン GO』は、2026年で10周年。

サービス開始直後から世界的な社会現象を巻き起こし、現在もAR（拡張現実）技術を通じて、日常生活の中に新たな発見と交流を生み出すコンテンツとして、累計10億ダウンロードを超え、世界中のトレーナーに親しまれています。

公益財団法人 日本AED財団

公式WEBサイト：https://aed-zaidan.jp

X（@aed_project）：https://x.com/aed_project

Instagram（@aed_japan）：https://www.instagram.com/aed_japan

AEDの普及、啓発、教育・訓練を通じて心臓突然死を防ぎ、安心・安全な社会を目指す組織として2016年に設立（2019年に公益財団法人化）。

『ポケモン GO』と同じく2026年に10周年を迎えます。

AED設置情報の集約・活用、学校やスポーツ現場での救命教育、オンライン講習会などを通じて救命率向上に取り組んでいます。

AED N@VI

公式WEBサイト：https://aed-navi.jp

日本AED財団が2019年に開発したAED設置情報を広く共有する、ユーザー参加型のAEDマップ。

駅や空港、公民館などの公的施設から大学、ショッピングモールまで幅広いAED設置情報（約6万箇所／4月8日現在）を掲載したWEB版とアプリ版（救命サポーターアプリteam ASUKAのコンテンツ）を展開中です。

市民の協力のもと、正確なAEDの設置情報を整備・共有することで、AED使用率の向上、心停止になった方の救命率向上を目指しています。

アプリでゲームを楽しみながら、AEDの場所をチェック！

『ポケモン GO』のポケストップがAED設置箇所と連動するのは、2026年5月1日（金）より東京都内を中心に約1,000箇所、7月中旬までに全国約13,000箇所に拡大予定です。

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