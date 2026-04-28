はぐくみプラスが展開するヘアケアブランド「cocone（ココネ）」から、ディズニーキャラクター「ミッキーマウス」の限定デザインが登場。

シリーズ累計販売数1,000万個を突破した「coconeクレイクリームシャンプー」のモイストタイプから、数量限定で販売されます☆

coconeクレイクリームシャンプー モイスト ディズニー「ミッキーマウス」限定デザイン

価格：3,630円（税込）

内容量：380g

香り：アールグレイベルガモットの香り

販売スケジュール：

2026年5月20日（火）より順次販売サイト：cocone公式サイト※限定ノベルティ（ミニポーチ）付き※初めての方限定キャンペーンとなります2026年6月上旬より順次販売先：全国のロフト※シャンプー単品の販売となります※店舗によって取扱いがない場合もあります

泡立たない「クリームで洗う」新発想で、1本でシャンプーからトリートメントまで8役をこなすオールインワンシャンプー「coconeクレイクリームシャンプー」

そんなcoconeクレイクリームシャンプーが、ディズニーキャラクター「ミッキーマウス」の特別デザインをまとって登場します。

両手をつきながらちょこんとお座りする「ミッキーマウス」がとってもキュート☆

くりくりとした瞳とちょっぴり開いたお口も注目ポイントです。

バスルームに置くだけで気分が上がる、特別感あふれる限定デザインになっています☆

coconeクレイクリームシャンプーの特徴

使い方：

髪と頭皮を予洗いしますシャンプーを2〜3プッシュ手にとり、頭皮を中心に指の腹でマッサージするように洗いますさらに1〜3プッシュ追加し、毛先に馴染ませます。5分ほど時間をおくと成分がさらに髪全体に行き渡りますぬるま湯でしっかりとすすぎます※オールインワンタイプのため、コンディショナー不要

海のミネラルをたっぷり含んだ泥（クレイ）で、髪と頭皮を包み込むようにやさしく洗い上げるクリームシャンプー。

泡立てない新感覚のケアで、1本でコンディショナーなしでもしっとりまとまります。

地肌にうれしい栄養成分をたっぷり配合し、9種類の植物オイルが傷んだ髪を優しくいたわりながら、頭皮を健やかに整えてくれるのも特徴。

忙しい毎日に寄り添う、オールインワンシャンプーです。

ディズニーキャラクター「ミッキーマウス」の限定アートを使用したオールインワンシャンプー。

2026年5月20日より順次販売が開始される、coconeクレイクリームシャンプー モイスト ディズニー「ミッキーマウス」限定デザインの紹介でした☆

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