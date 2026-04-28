SASUKE出場パパによる“2歳児の鉄棒チャレンジ”に大反響 “運動能力の土台は「幼少期の基礎づくりが大切」

SASUKE出場パパによる“2歳児の鉄棒チャレンジ”に大反響 “運動能力の土台は「幼少期の基礎づくりが大切」