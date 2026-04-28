SASUKE出場パパによる“2歳児の鉄棒チャレンジ”に大反響 “運動能力の土台は「幼少期の基礎づくりが大切」
雨上がりの公園で、2歳の男の子が濡れた鉄棒に30秒間ぶら下がり続ける動画がInstagramに投稿され、354万回以上再生された。水たまりに落ちないように一生懸命踏ん張る姿に「ちょっと泣きそうになりました」「頑張りましたね」とコメントが殺到。投稿したのは、SASUKE出場経験もあるスポーツ選手の伊佐嘉矩さん（@yoshinori.isa）。動画の背景について伊佐さんに聞いた。
【動画カット】落ちたら水たまり…鉄棒チャレンジの結果は!?
――息子さんがぶら下がり練習を始めたきっかけは？
「0歳の頃から私の指によくぶら下がっていました。将来サッカー選手になるためのトレーニングです。幼少期の基礎づくりが将来の運動能力に影響するため、“腕や脚で体を支える”基礎運動を大切にしています」（伊佐嘉矩さん）
――雨上がりで手が滑りやすい状況でも、息子さんは30秒間ぶら下がり続けました。この強い気持ちは、どこからくるのでしょうか。
「“強い気持ち”というより『水たまりに落ちたくない』という気持ちが強かったと思います（笑）。安全確認をした上で、普段できることをいつもと違う環境でやってみたらどうなるか、挑戦させてみたかったんです」
――達成後の息子さんの様子は？
「安心した様子でしたが、すぐ助けなかったことに泣いて怒ってました（笑）
――鉄棒にチャレンジすることで得られた成長は？
「体幹の安定を感じています。0歳でもできるぶら下がりは全運動の基礎。運動能力は才能だけでは決まらず、その土台は“身体を自由に扱える能力”です」
――逆上がり練習でのサポートで大切にしていることは？
「失敗しても全力で挑戦させること、細かく教えすぎないこと、基礎を徹底することです」
――息子さんがぶら下がり練習を始めたきっかけは？
「0歳の頃から私の指によくぶら下がっていました。将来サッカー選手になるためのトレーニングです。幼少期の基礎づくりが将来の運動能力に影響するため、“腕や脚で体を支える”基礎運動を大切にしています」（伊佐嘉矩さん）
――雨上がりで手が滑りやすい状況でも、息子さんは30秒間ぶら下がり続けました。この強い気持ちは、どこからくるのでしょうか。
「“強い気持ち”というより『水たまりに落ちたくない』という気持ちが強かったと思います（笑）。安全確認をした上で、普段できることをいつもと違う環境でやってみたらどうなるか、挑戦させてみたかったんです」
――達成後の息子さんの様子は？
「安心した様子でしたが、すぐ助けなかったことに泣いて怒ってました（笑）
――鉄棒にチャレンジすることで得られた成長は？
「体幹の安定を感じています。0歳でもできるぶら下がりは全運動の基礎。運動能力は才能だけでは決まらず、その土台は“身体を自由に扱える能力”です」
――逆上がり練習でのサポートで大切にしていることは？
「失敗しても全力で挑戦させること、細かく教えすぎないこと、基礎を徹底することです」