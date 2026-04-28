お笑いコンビたくろう（赤木裕＝34、きむらバンド＝36）が28日、都内で、サントリー「東京タワー オールフリーDAY」体験取材会に出席した。

「M−1グランプリ2025」王者のたくろうは4月に上京。きむらバンドは「正直寂しさはある」と吐露。「大阪は芸人が呼んだらチャリで5分以内に来るので。東京は散らばっていてすぐ集まることが出来ず、人に会えなくて寂しいですね」と明かした。

一方で赤木は「先週25日に東京に来て初めてのお給料日を迎えて。うれしくて大阪の寂しさは吹き飛んでます」と切り出し、「額面だけ見て毎日ニヤニヤしてます」と笑顔。使い道を問われると、「買い物はせずに食事もデリバリーなので、配送料を気にしなくなりましたね。いくらでも出します」と笑わせた。

また、GWの予定を聞かれると、きむらバンドは「各地飛び回るので、その地のものを食べられればいいですね」。赤木は「スカイダイビングとかを各地で。開放的に」とコメントした。

東京での過ごし方を聞かれると、赤木は「奥さんと東京タワーに来ようかなと。ただ、奥さんは高いところが苦手なので、なんとか引き上げようと思います」と冗談交じりに話した。

タレントの小倉優子も出席。