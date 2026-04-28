「おおおお！」「めっちゃうめぇ」原口元気がベルギー１部昇格を懸けたPOで超劇的弾！34歳、健在！「まだまだやれる」
頼れるベテランが大仕事をやってのけた。
原口元気、ポープ・ウィリアム、倍井謙が所属するベールスホットは現地４月27日、ベルギー１部昇格を懸けたプレーオフの準決勝・第２レグで、悪童ラジャ・ナインゴランを擁するパトロ・アイスデンとホームで対戦。第１レグは１−１で引き分けていたなか、３−２で激戦を制し、決勝進出を決めた。
GKのポープはベンチ外の一方、原口は倍井と共に先発。すると、90＋１分の同点弾で延長戦に持ち込んで迎えた116分だった。
日本代表で74キャップを誇る34歳は、ゴール前で絶妙なボールタッチを見せ、寄せてくる相手を次々にかわした後、右足を一閃。これまた絶妙なコントロールショットで、ゴール左隅に流し込み、見事に決勝点を奪ってみせた。
本人はもちろん、チームメイト、サポーターも大興奮だ。スタジアムは大歓声に包まれた。
この活躍を受け、現地メディア『Voetbalkrant』が「延長戦でハラグチがキール（ベールスホットのホームタウン）の英雄となった」と報じたほか、SNS上も絶賛の声で溢れている。
「おおおお！」
「元気がめちゃくちゃ元気してる！」
「カットイン。私たちが知ってる原口元気のゴール」
「めっちゃうめぇ」
「元気らしい良いゴールだ」
「まだまだやれる」
「元気そうで良かった！」
ベールスホットはレギュラーシーズン３位でフィニッシュ。現在は２部の３位から６位で争うプレーオフを戦っており、そこを勝ち抜けば、１部の下位クラブとの入れ替え戦に進める。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「元気がめちゃくちゃ元気してる！」らしさ溢れる！原口の鮮烈な劇的弾
原口元気、ポープ・ウィリアム、倍井謙が所属するベールスホットは現地４月27日、ベルギー１部昇格を懸けたプレーオフの準決勝・第２レグで、悪童ラジャ・ナインゴランを擁するパトロ・アイスデンとホームで対戦。第１レグは１−１で引き分けていたなか、３−２で激戦を制し、決勝進出を決めた。
GKのポープはベンチ外の一方、原口は倍井と共に先発。すると、90＋１分の同点弾で延長戦に持ち込んで迎えた116分だった。
本人はもちろん、チームメイト、サポーターも大興奮だ。スタジアムは大歓声に包まれた。
この活躍を受け、現地メディア『Voetbalkrant』が「延長戦でハラグチがキール（ベールスホットのホームタウン）の英雄となった」と報じたほか、SNS上も絶賛の声で溢れている。
「おおおお！」
「元気がめちゃくちゃ元気してる！」
「カットイン。私たちが知ってる原口元気のゴール」
「めっちゃうめぇ」
「元気らしい良いゴールだ」
「まだまだやれる」
「元気そうで良かった！」
ベールスホットはレギュラーシーズン３位でフィニッシュ。現在は２部の３位から６位で争うプレーオフを戦っており、そこを勝ち抜けば、１部の下位クラブとの入れ替え戦に進める。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「元気がめちゃくちゃ元気してる！」らしさ溢れる！原口の鮮烈な劇的弾