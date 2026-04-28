櫻井翔の「代表作」だと思う出演作ランキング！ 2位『木更津キャッツアイ』、圧倒的1位は？
インテリな役から熱血漢まで、幅広い演技でファンを魅了する嵐の櫻井翔さん。代表作といえば、どの作品を思い浮かべますか？
All About ニュース編集部は4月13日、全国10〜60代の男女300人を対象に「嵐の出演作」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「櫻井翔の代表作だと思う出演作」ランキングを紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、『木更津キャッツアイ』シリーズです。2002年に宮藤官九郎さん脚本で、TBS系ドラマとして放送。岡田准一さんが主演を務め、櫻井さんは地元高校の野球部仲間であるバンビ役を演じています。
2003年に映画化第1弾『木更津キャッツアイ 日本シリーズ』、2006年には第2弾で完結編となる『木更津キャッツアイ ワールドシリーズ』が公開。キャストによる映画主題歌『シーサイド・ばいばい』も、オリコン1位を獲得するなど、大きな話題を呼びました。
回答者からは「毎週欠かさず見てたし、他の櫻井翔君の作品も見たいなと思えたドラマだった」(30代女性／和歌山県)、「ここから火がついたんじゃないのかなと。チャラチャラしてて良かった」(30代女性／茨城県)、「バンビの純粋な感じがとても良かった」(40代男性／神奈川県)といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、『謎解きはディナーのあとで』（フジテレビ系／2011年）です。同名の大ベストセラー小説の実写化で、櫻井さんは北川景子さん演じる令嬢刑事・麗子に仕える毒舌執事・影山を演じています。
完璧なサーブをこなしながら、軽快なテンポで進む謎解きパートは爽快。おなじみの「失礼ながらお嬢様」から始まる麗子への毒舌も見ものです。2013年には、シンガポールロケを敢行した同名映画も公開され、興行収入32億円超の大ヒットを記録しました。
回答コメントでは「お嬢様はあほでいらっしゃいますか のフレーズが印象的なため」(20代女性／山口県)、「品と雰囲気がある作風が、本人の気質に合っていた」(30代男性／大阪府)、「北川景子との演技がすっごくお似合いだったし、翔くんの雰囲気にピッタリの賢い役だったから」(40代女性／京都府)などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は4月13日、全国10〜60代の男女300人を対象に「嵐の出演作」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「櫻井翔の代表作だと思う出演作」ランキングを紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：『木更津キャッツアイ』／中込フトシ（バンビ）／60票
2位にランクインしたのは、『木更津キャッツアイ』シリーズです。2002年に宮藤官九郎さん脚本で、TBS系ドラマとして放送。岡田准一さんが主演を務め、櫻井さんは地元高校の野球部仲間であるバンビ役を演じています。
回答者からは「毎週欠かさず見てたし、他の櫻井翔君の作品も見たいなと思えたドラマだった」(30代女性／和歌山県)、「ここから火がついたんじゃないのかなと。チャラチャラしてて良かった」(30代女性／茨城県)、「バンビの純粋な感じがとても良かった」(40代男性／神奈川県)といったコメントが寄せられています。
1位：『謎解きはディナーのあとで』／影山／114票
1位にランクインしたのは、『謎解きはディナーのあとで』（フジテレビ系／2011年）です。同名の大ベストセラー小説の実写化で、櫻井さんは北川景子さん演じる令嬢刑事・麗子に仕える毒舌執事・影山を演じています。
完璧なサーブをこなしながら、軽快なテンポで進む謎解きパートは爽快。おなじみの「失礼ながらお嬢様」から始まる麗子への毒舌も見ものです。2013年には、シンガポールロケを敢行した同名映画も公開され、興行収入32億円超の大ヒットを記録しました。
回答コメントでは「お嬢様はあほでいらっしゃいますか のフレーズが印象的なため」(20代女性／山口県)、「品と雰囲気がある作風が、本人の気質に合っていた」(30代男性／大阪府)、「北川景子との演技がすっごくお似合いだったし、翔くんの雰囲気にピッタリの賢い役だったから」(40代女性／京都府)などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)