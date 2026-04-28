【20代男女251人に聞いた】春に行きたい「沖縄県の旅行先」ランキング！ 3位「沖縄美ら海水族館」を抑えた同率1位は？
春の暖かな日差しが心地よく、20代にとって新しい年度の始まりやゴールデンウィークの計画に心躍る季節となりました。 そんな今の時期、SNS映えする絶景スポットや歴史情緒あふれる街並みが魅力のエリアから、若者世代の注目を集めた場所をまとめました。
All About ニュース編集部では、2026年4月9〜11日の期間、全国20代の男女251人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、【20代限定】春に行きたいと思う「沖縄県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「水族館内がとても神秘的で、水族館付近の海の景色も絶景だとテレビで見聞きしたことがあったので、一度は観光で行ってみたいと思っていたから」（20代女性／京都府）、「沖縄といったら美ら海水族館。沖縄の魚を満喫したい」（20代女性／神奈川県）、「気候が心地良さそうだから」（20代女性／東京都）といったコメントがありました。
回答者からは「夏にしか行ったことがないので、春の宮古島と石垣島を楽しみたい。ちょうど良い気温でアクティビティをしたい」（20代女性／神奈川県）、「透き通るような海の綺麗さが魅力的だからです。夜には満点の星空も楽しめると聞いて、非日常を感じながらリフレッシュ出来そうだからです」（20代女性／三重県）、「何度か訪れているが、春の宮古島はとても過ごしやすく景色も綺麗で海も綺麗で癒されるため」（20代女性／東京都）といったコメントがありました。
回答者からは「暑すぎずアクティビティに最適」（20代女性／千葉県）、「オープンした当初はいろんな番組で特集が組まれていたため、とても楽しそうなところだと感じました。身体を動かすのも好きなので、ここへ行ってはしゃぎたいなと思いました」（20代女性／愛知県）、「春とはあまり関係ないかもしれないが、一度は行ってみたいテーマパークである。世間的には辛口の評価だが。外で屋根があまりないと聞いているので春か秋の気候が穏やかな時期に行くのがいいのかなと思っている」（20代その他／熊本県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年4月9〜11日の期間、全国20代の男女251人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、【20代限定】春に行きたいと思う「沖縄県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
3位：沖縄美ら海水族館／65票3位は、本部町にある「沖縄美ら海水族館」です。巨大水槽「黒潮の海」で泳ぐジンベエザメやナンヨウマンタの姿は圧巻。春は周辺の海洋博公園で色鮮やかな花々が咲き誇り、隣接するエメラルドビーチでの散策も心地よい季節です。天候に左右されず楽しめるため、春休みの旅行先として安定した支持を得ています。
回答者からは「水族館内がとても神秘的で、水族館付近の海の景色も絶景だとテレビで見聞きしたことがあったので、一度は観光で行ってみたいと思っていたから」（20代女性／京都府）、「沖縄といったら美ら海水族館。沖縄の魚を満喫したい」（20代女性／神奈川県）、「気候が心地良さそうだから」（20代女性／東京都）といったコメントがありました。
同率1位：宮古島／70票同率1位の1つ目は、透明度抜群の「宮古ブルー」で知られる宮古島です。春は平均気温が20度を超え、一足早い「海開き」が行われるシーズン。真夏の猛暑や台風のリスクが少なく、クリアな海でのシュノーケリングや伊良部大橋のドライブを最も快適に楽しめるベストシーズンとして、20代から熱い視線を浴びています。
回答者からは「夏にしか行ったことがないので、春の宮古島と石垣島を楽しみたい。ちょうど良い気温でアクティビティをしたい」（20代女性／神奈川県）、「透き通るような海の綺麗さが魅力的だからです。夜には満点の星空も楽しめると聞いて、非日常を感じながらリフレッシュ出来そうだからです」（20代女性／三重県）、「何度か訪れているが、春の宮古島はとても過ごしやすく景色も綺麗で海も綺麗で癒されるため」（20代女性／東京都）といったコメントがありました。
同率1位：ジャングリア沖縄／70票同じく1位に選ばれたのは、世界自然遺産の「やんばる」に誕生した大型テーマパーク「ジャングリア沖縄」です。最新鋭のテクノロジーと沖縄の広大な森が融合したかつてないエンターテインメント体験は、トレンドに敏感な若年層の間で話題沸騰中。開業から勢いが衰えず、春の大型連休の目玉スポットとして期待されています。
回答者からは「暑すぎずアクティビティに最適」（20代女性／千葉県）、「オープンした当初はいろんな番組で特集が組まれていたため、とても楽しそうなところだと感じました。身体を動かすのも好きなので、ここへ行ってはしゃぎたいなと思いました」（20代女性／愛知県）、「春とはあまり関係ないかもしれないが、一度は行ってみたいテーマパークである。世間的には辛口の評価だが。外で屋根があまりないと聞いているので春か秋の気候が穏やかな時期に行くのがいいのかなと思っている」（20代その他／熊本県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)