血糖値・コレステロール値・血圧が気になる方へ！あすけん栄養士おすすめの食材
血糖値やコレステロール値、血圧が気になるけど、どんなものを食べたらよいかわからない…と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。バランスのよい食事が基本ではありますが、具体的な食材やレシピを知れると心強いですよね。今回はあすけん栄養士が、おすすめの食材やレシピをまとめてご紹介します。
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血糖値が気になる方におすすめ食材
食物繊維を摂ろう
血糖値が気になる方は、野菜、きのこ、海藻類から食物繊維を積極的に摂りましょう。食事のはじめに食物繊維を摂ることで、食後の血糖値の急激な上昇を抑えてくれます。
とくに食物繊維が多いのは、野菜ならごぼうやオクラ、ブロッコリー、きのこならしいたけやエリンギ、海藻類ならわかめやひじきなどです。
これらの食材を毎食取り入れられるよう、工夫してみましょう。
コレステロール値が気になる方におすすめ食材
食物繊維や不飽和脂肪酸を摂ろう
コレステロール値が気になる方は、野菜やきのこ、海藻類などから食物繊維を、またオリーブ油や青魚から不飽和脂肪酸を摂るのがポイントです。
まず食物繊維は、胆汁酸の排泄を促すことで、胆汁酸の材料となる血中コレステロール値を下げてくれる働きがあります。
次に不飽和脂肪酸は、悪玉コレステロールを減らしたり、善玉コレステロールを増やしたりする働きがあります。不飽和脂肪酸の中でも、一価不飽和脂肪酸はオリーブ油やなたね油などの植物油に含まれ、オメガ3系脂肪酸はさばやいわしなどの青魚に含まれます。
血圧が気になる方におすすめ食材
減塩が大切＆カリウムを摂ろう
血圧が気になる方は減塩を心がけ、カリウムを意識して摂取しましょう。高血圧の最大の原因は食塩の過剰摂取であるため、まずは減塩を心がけることが大切です。またカリウムは余分なナトリウムを排出してくれる働きがあり、血圧低下作用が期待されます。カリウムは野菜や果物、海藻類などに含まれるため、毎食取り入れましょう。
“食事療法”というと大変なイメージですが、毎日の食事でできるところから少しずつ見直していく…という小さな積み重ねが大切です。「これならできそう！」というものを見つけて、コツコツと続けていきましょう。
※…食事療法について主治医から個別の指示がある場合、それに従ってください。
【参考・参照】
厚生労働省 日本人の食事摂取基準（2025年版）＜https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/001316585.pdf＞（最終閲覧日:2025/5/1）
文部科学省 日本食品標準成分表2020年版（八訂）
執筆 広田 千尋（管理栄養士）
管理栄養士。病院、保健センター、保育園で幅広い年代の栄養サポートに携わる。現在はフリーランス管理栄養士として、ライターやレシピ制作を中心に活動中。あすけんではコラム執筆などを担当している。
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[文:あすけん 管理栄養士 公開日：2026.04.27]
※健康、ダイエット、運動等の方法、メソッドに関しては、あくまでも取材対象者の個人的な意見、ノウハウで、必ず効果がある事を保証するものではありません。
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