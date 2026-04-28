血糖値・コレステロール値・血圧が気になる方へ！あすけん栄養士おすすめの食材

血糖値やコレステロール値、血圧が気になるけど、どんなものを食べたらよいかわからない…と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。バランスのよい食事が基本ではありますが、具体的な食材やレシピを知れると心強いですよね。今回はあすけん栄養士が、おすすめの食材やレシピをまとめてご紹介します。

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血糖値が気になる方におすすめ食材



食物繊維を摂ろう

血糖値が気になる方は、野菜、きのこ、海藻類から食物繊維を積極的に摂りましょう。食事のはじめに食物繊維を摂ることで、食後の血糖値の急激な上昇を抑えてくれます。

とくに食物繊維が多いのは、野菜ならごぼうやオクラ、ブロッコリー、きのこならしいたけやエリンギ、海藻類ならわかめやひじきなどです。

これらの食材を毎食取り入れられるよう、工夫してみましょう。

コレステロール値が気になる方におすすめ食材



食物繊維や不飽和脂肪酸を摂ろう

コレステロール値が気になる方は、野菜やきのこ、海藻類などから食物繊維を、またオリーブ油や青魚から不飽和脂肪酸を摂るのがポイントです。

まず食物繊維は、胆汁酸の排泄を促すことで、胆汁酸の材料となる血中コレステロール値を下げてくれる働きがあります。

次に不飽和脂肪酸は、悪玉コレステロールを減らしたり、善玉コレステロールを増やしたりする働きがあります。不飽和脂肪酸の中でも、一価不飽和脂肪酸はオリーブ油やなたね油などの植物油に含まれ、オメガ3系脂肪酸はさばやいわしなどの青魚に含まれます。