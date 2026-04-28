フルッタフルッタが監修し、同社のアサイーとグァバを使用したエナジードリンク「BloomyPLUS（ブルーミープラス）」が4月28日から全国のセブン−イレブン限定で順次販売する。

ラインアップは、1日分の鉄分が摂れる「アサイーボウルエナジー」と1日分のビタミンCが摂れる「グァバエナジー」の2種類。おいしくて飲みやすい味わいと1日分の鉄分やビタミンCが摂れるヘルシーなエナジードリンクで、手に取りやすいおしゃれなデザインもポイントになっている。忙しい毎日の中で気分をリフレッシュさせたい時やもうひと頑張りしたい時に栄養をサポートする新しいエナジードリンクをぜひ楽しんでほしい考え。

エナジードリンクは、もうひと踏ん張りしたいときや、気分転換のタイミングで取り入れられることがある一方、飲みすぎに対する注意も呼びかけられている。

こうした背景を受け、安心して楽しめる新たな価値を提供すべく、今回のコラボレーションは、セブン−イレブン・ジャパンがアサイーのパイオニアである同社の「自然の恵みをそのままに、素材本来のおいしさを追求する」という理念に共感したことで実現した。同社が誇る高品質なフルーツ原料と、セブン−イレブン・ジャパンの優れた商品開発力が融合し、健康意識の高まりに応える、これまでにない「ヘルシーなエナジードリンク」が完成した。



「BloomyPLUSアサイーボウルエナジー

「BloomyPLUSアサイーボウルエナジー」は、人気のアサイーボウルをそのままドリンクにしたような、飲みやすい味わいに仕上げたエナジードリンク。1本で1日分の鉄分を摂取できる。



「BloomyPLUSグァバエナジー」

「BloomyPLUSグァバエナジー」は、トロピカルフルーツの「グァバ」を使用した、1日分のビタミンCが摂れるエナジードリンク。フルーティーで芳醇な香りが特長になっている。

［小売価格］各198円（税別）

［発売日］4月28日（火）から順次

フルッタフルッタ＝https://www.frutafruta.com