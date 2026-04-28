敷島製パン（Pasco）は、「満たされスイーツ」シリーズの新商品「北海道クリームチーズのタルト」「沖縄県産紅芋のタルト」を5月1日からり関東・中部・関西・中国・四国・九州地区で発売する。

「満たされスイーツ」シリーズは、”洋菓子専門店のような焼菓子を、家庭で気軽に楽しんでもらいたい”という想いで届けている洋菓子シリーズ。



「北海道クリームチーズのタルト」

「北海道クリームチーズのタルト」は、北海道乳業の“100％北海道クリームチーズ「Luxe」”を使用したタルト。冷やしてもおいしく食べられるようレモン果汁を加え、レアチーズケーキのような味わいのタルトに仕上げた。商品中のチーズのうち97％が“北海道クリームチーズ「Luxe」”となっている。

100％北海道クリームチーズ「Luxe（リュクス）」は、北海道乳業が製造・販売するクリームチーズ。北海道の恵まれた自然の中で育まれた生乳を使用した、口どけの良い、クリーミーな味わいが特徴になっている。



「沖縄県産紅芋のタルト」

「沖縄県産紅芋のタルト」は、タルト生地にケーキ生地と沖縄県産紅芋のクリームをのせて焼き上げた。沖縄の定番土産の一つである、紅芋タルトをモチーフにしている。

［小売価格］オープン価格

［発売日］5月1日（金）

敷島製パン＝https://www.pasconet.co.jp