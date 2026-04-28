タレントの丸山礼（29）が29日までに自身のインスタグラムを更新。初めてのヨーロッパ1人旅の行きの飛行機で起きた思わぬ“偶然”を明かした。

「ずっと晴れててうれしかった！」と書き出し、「全てにありがとうございますを言いまくった はじめてのひとりヨーロッパです」とつづり、初めてのヨーロッパ1人旅を明かし、思い出ショットを披露した。

そんな中で、飛行機で思わぬ“偶然”があったといい、「行きの飛行機の前の席に仕事に行く親友村重がいました」と告白。「大人なので寝起きドッキリとかしないで寝かしときました」と記した。

観光や舞台観劇など、旅を満喫するさまざまなショットの中には、“親友”村重杏奈とのショットも。

「ロンドン塔で寒すぎて子供用のマント買ったら 誰もこういうの着ながら回ってなくてお婆さんウケが良くてめっちゃ笑われて褒められたよ。帰りは雨に唄えば見ながら帰ってきた」とした。

この投稿に、ファンからは「素敵すぎます」「こちらまで幸せ」「まじでどんどん可愛くなるー」「カッコ良すぎる」「尊敬する」などの声が寄せられている。