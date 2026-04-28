ハウス食品は、社内の管理栄養士・栄養士資格を持つメンバーを中心に、「おいしさ」と「健康」の両立を追求して開発したレトルトカレー、「カレー研究会」＜1日分の野菜カレー＞を、5月11日からAmazon限定で発売する。同製品は、1食で1日分の野菜350g（生換算）（厚生労働省推進「健康日本21」の目標値）を手軽においしく摂取できるカレーになっている。内容量は200g。

特徴は、揚げなす・レンコン・ゴボウの具材に加え、ソースにはにんじん濃縮汁・高リコピントマトペースト・ソテーオニオン・乾燥玉ねぎ・セロリペーストを配合。1食で、1日分の野菜350g（生換算）を手軽に摂取できる。

1食分のカレーに1日分の野菜を配合しながらも、食べやすいおいしさにこだわり抜いて開発した。野菜の風味を引き立てるクミンやコリアンダーを中心とした焙煎スパイスの香りと鰹だしの厚みのある旨みを組み合わせ、野菜を主役にしつつ、香りと旨みが食欲そそる、おいしさと健康が両立できるカレーに仕上げた。

ハウス食品は、スパイスやカレーを通じて「食で健康」を届けることを目指している。今回、厚生労働省が推進する「健康日本21」の目標に掲げられる「野菜摂取量の増加」に着目し、1食で1日分の野菜350g（生換算）を摂取できるレトルトカレーの開発に取り組んだ。

日頃の生活で野菜不足が気になっている人や、カレーでおいしく野菜を摂りたい人にぜひ試してもらいたいという。

野菜が特徴のレトルトカレーについては、2024年度の販売金額が2020年度比138％と伸長（インテージSRI＋ 月次データ レトルトカレー市場 期間：2024年4月〜2025年3月（2020年度同期間））していることも受け、“野菜の具材感＋健康感”を感じられるレトルトカレーを目指した。

「カレー研究会」は、「おいしいだけじゃない、健康にもいいからカレーを食べたい」という新しいカレーの未来の実現をビジョンに掲げ、管理栄養士・栄養士資格を持つハウス食品社内のメンバーを中心に結成されたプロジェクト。“おいしさ”と“健康サポート”を両立させたカレーを本気で作りたい、という熱い想いを持つメンバーがその両立を目指し、日々本気で製品開発を行っている。同製品を第一弾として、今後も健康を意識した人がおいしく食べられる製品の開発を目指す。

＜1日分の野菜カレー＞こだわりポイントは、具材の満足感も考慮した野菜を選定した。揚げなす、レンコン、ゴボウを使用し、見た目や食感の満足感にも配慮している。高リコピントマトペーストを使用。ゴボウやレンコンを使用し食物繊維4.6gを実現した。食塩相当量は1.7gとなっている。鰹だしの旨みや焙煎スパイスの香りを活用し、おいしく仕上げた。

［小売価格］584円（税別）

［発売日］5月11日（月）

ハウス食品グループ本社＝https://housefoods-group.com