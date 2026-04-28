アサヒ飲料は、現代の若者が「NO」という選択肢に対してどのような意識を持ち、それをいかに「賢い（スマート）な行動」と捉えているかを明らかにするため、Z世代の20代男女1000名を対象に「若者の『NO』といえることに関する意識調査」を実施した。調査の結果、「とてもかっこいいと思う（47.7％）」「ややかっこいいと思う（41.8％）」と回答した人が約9割で、「NOをいえる」ことに対するポジティブなイメージがZ世代に浸透していることが明らかになった。Z世代が「違和感を覚える、モヤモヤする習慣」は、「1位：匿名の言いたい放題」「2位：年齢による決めつけ」「3位：性格診断で言い訳」「4位：敷かれたレール」「5位：上辺のエントリーシート」となった。

Z世代は、新しい選択を恐れず自分らしくあることを重視するといわれている。他者や社会の無意識の圧力に屈せず「NO」と声を上げることは、単なる反抗ではなく自律した個人としての存在証明となるのか、どのような意識を持っているのかを明らかにするため、同調査を実施した。





周囲の空気や古い慣習に合わせるだけでなく、自分にとって本当に必要なものを見極め「いらないものにはNO」と、自分の意志で取捨選択できる人をかっこいいと思うかでは、「とてもかっこいいと思う」「ややかっこいいと思う」の回答が89.5％となり、「いらないものにはNOをいえる」ことに対するポジティブなイメージがZ世代に浸透していることが明らかになった。男女を比較すると、女性93.5％、男性85.8％となり、女性の方がよりポジティブに捉えていることが分かった。





各風潮や習慣に対してあなたがどの程度「違和感を覚える、モヤモヤする」かを聞いたところ、「いらない（NO）」と感じ、違和感を抱いている具体的な対象を調査したところ、第1位：匿名の言いたい放題（78.5％）、第2位：年齢による決めつけ（75.4％）、第3位：性格診断で言い訳（74.9％）、第4位：敷かれたレール（73.4％）、第5位：上辺のエントリーシート（73.2％）−−が上位となった。

この結果、Z世代が、「個」を軽視した不透明なコミュニケーションに抵抗を感じる意識が浮き彫りになった。第1位の「匿名の言いたい放題（78.5％）」への強い違和感は、発信者が「個」を隠して無責任に攻撃することへの抵抗感が反映されている。第2位の「年齢」や第3位の「性格診断」への拒絶も、「個」を無視した安易な決めつけへの不満といえる。

「とても・やや違和感を覚える／モヤモヤする」と回答したものに対してその理由を聞いた。Z世代が抱くモヤモヤの理由として、「個を無視した安易なカテゴリー化」や「実態の伴わない形式への強制」があることが浮き彫りになった。また、匿名を盾にしたいいたい放題に対しては、「誠実」な対話を求める声が挙がった。

「とても・やや違和感を覚える／モヤモヤする」と回答したものに対して、自身や身の回りの人の考え・行動がどのように変われば改善すると思うかを聞いたところ、具体的な方法から、心構えや空気作りなど、幅広い意見が挙がった。

あなたがNOといいたい、または違和感を覚える世の中の古い習慣や同調圧力・忖度などを具体的に聞いた。今回の調査では、ランキング上位の項目以外にも日常のあらゆる場面に潜む「古い慣習」や「同調圧力」に対して、原文そのままの本音が多数寄せられた。



舟津昌平氏（経営学者／東京大学大学院経済学研究科講師）

今回の結果について、舟津昌平氏（経営学者／東京大学大学院経済学研究科講師）は、「若者があまり『NO』といっていない項目に注目した。受容している人が多いという意味。『マッチングアプリへの偏見』『成人式の振袖』『現金主義』が、いずれも違和感をもつ人割合が50％を切っている。比較的新しい習慣と、古めかしい伝統的な習慣が混ざっている。とはいえこの項目も5割、『賛否両論』だった。新しいから良い、古いからダメではなくて、若者なりの多様な感受性を知ることが重要だといえる」とコメントしている。



石崎健人氏（若者の研究所 研究員／株式会社バイデンハウス 代表取締役）

石崎健人氏（若者の研究所 研究員／株式会社バイデンハウス 代表取締役）は、「Z世代の約9割が『いらないものにNOといえる人がかっこいい』と回答した結果は驚きだった。一般的に協調性が高いとされる彼らが、実は日常に違和感を抱き「NOといいたい」という点が示唆深いと感じた。当社が運営する『若者の研究所』の調査によると、近年若者の間でラップが流行しているのは『リスクを恐れず自らの意見を主張する姿』への憧れが背景にある。NOを表明することには批判されるリスクも伴う。一方でそれは若者の大切な個性の発露でもある。同調査を通じてそんな彼らの『前向きなNO』を応援したいと思った」とコメントしている。

アサヒ飲料は植物由来の素材を使用したコーラ「green cola（グリーンコーラ）」を1都3県（東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県）のコンビニエンスストア限定で5月12日から発売する。「green cola」は既存の概念にとらわれず、自分たちの価値観で選択をすることの素晴らしさを提唱する新ブランドで、砂糖不使用、カロリーゼロ、植物由来の甘味料を使用している特徴を「NO is Smart」というメッセージを通じて訴求する。

［「若者の『NO』といえることに関する意識調査」概要］

実施時期：2月14日〜2月15日

調査手法：インターネット調査

調査対象：全国の20代の男女1000名

［小売価格］216円（税込）

［発売日］5月12日（火）

アサヒ飲料＝https://www.asahiinryo.co.jp