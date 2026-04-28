ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートのペアで日本勢初の金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来（24）、木原龍一（33）組（木下グループ）が28日、都内で現役引退発表会見を行った。2人は指導者への思いを語った。

三浦「すぐにコーチになりたいなと思っていたんですけど、今年から資格をとらないといけないというお話をいただいた。現実的に考えてコーチングについてまだまだ学ばないといけないことがたくさんあるというお話をいただいた。コーチングするにはまだだいぶ時間がかかると思います」と明かした。

「私たち自身、たくさんのコーチがいた。技術だけでなくお互いの関係、けんかをした時に間に入ってくださるコーチがたくさんいた。私たちも技術だけでなく生徒1人1人を見て寄り添える、メンタル面もサポートできるコーチになりたいなと思います」と話した。

木原も「自分たちはけががあったり、いろいろな経験をさせていただいた。その経験を生徒たちに伝えていけるように。技術だけでなく食事やメンタルのサポートもやっていけるように。現役中に技術だけでは勝てないと学びましたので、食事やメンタルもサポートしていきたい」と話した。

2人は17日にSNSで引退を発表。「私たちはやり切ったという気持ちでいっぱいで、悔いはありません。これまでのすべてが誇りであり、大切な財産です」とつづった。25日のミラノ・コルティナ冬季五輪・パラリンピックの日本選手団による「応援感謝パレード」後の取材で木原は「これからプロとして2人で頑張っていきます」と今後について語っていた。

りくりゅうは19年に結成。22年北京五輪では団体銀に貢献。23年に日本ペアとして初めて世界選手権で優勝。このシーズンの世界選手権、四大陸選手権、グランプリファイナルの主要国際タイトルを全制覇し、日本初の年間グランドスラムを達成した。26年のミラノ・コルティナ五輪では2大会連続となる団体銀に貢献。個人戦ではショートプログラム5位からの逆転劇で日本ペア史上初の金メダルに輝いた。