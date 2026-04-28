ファミマ、税抜298円パスタ発売 “低価格を実現”物価高で節約ニーズ対応
ファミリーマートが、税抜298円（税込321円）の低価格で楽しめる「お手軽パスタ」シリーズ2商品をきょう28日から全国で発売した。物価高が続く中、“もう一品”を手軽に追加したいというニーズに応える商品として展開される。
【写真】期待大！『も〜っちり食感クリームパン』
同社ではこれまで400円〜500円台が中心だったパスタに対し、今回新たに300円以下の価格帯を実現。食費を抑えたい消費者の声や、「少しずついろいろ食べたい」という多様な食スタイルに対応したシリーズとなる。
ラインアップは、だしの旨みを効かせた明太子ソースに刻み海苔を合わせた「明太子パスタ」と、白だし醤油で食べやすく仕上げた和風の「醤油とだしのペペロンチーノ」の2種類。いずれも税込321円で、沖縄県を除く全国約1万6100店舗で取り扱う。
麺量はあえて抑えた設計で、サラダやスイーツ、ホットスナックなどと組み合わせて購入することを想定。単品でも満足感を得られつつ、複数商品との買い合わせで食事の幅を広げられる点も特徴だ。
関東エリア約1000店舗で実施した先行販売では、特に女性層やサイドメニューと合わせて購入する利用者から支持を獲得。こうした反響を受け、今回の全国展開が決定した。
物価上昇が続く中で、手頃な価格と選べる楽しさを両立した同シリーズ。日常の食事シーンに新たな選択肢を提供する商品として、今後のラインアップ拡充にも期待がかかる。
【写真】期待大！『も〜っちり食感クリームパン』
同社ではこれまで400円〜500円台が中心だったパスタに対し、今回新たに300円以下の価格帯を実現。食費を抑えたい消費者の声や、「少しずついろいろ食べたい」という多様な食スタイルに対応したシリーズとなる。
麺量はあえて抑えた設計で、サラダやスイーツ、ホットスナックなどと組み合わせて購入することを想定。単品でも満足感を得られつつ、複数商品との買い合わせで食事の幅を広げられる点も特徴だ。
関東エリア約1000店舗で実施した先行販売では、特に女性層やサイドメニューと合わせて購入する利用者から支持を獲得。こうした反響を受け、今回の全国展開が決定した。
物価上昇が続く中で、手頃な価格と選べる楽しさを両立した同シリーズ。日常の食事シーンに新たな選択肢を提供する商品として、今後のラインアップ拡充にも期待がかかる。