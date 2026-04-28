【ワシントン＝池田慶太】トランプ米大統領が出席したホワイトハウス記者会主催の夕食会を襲撃しようとして男が逮捕された事件で、連邦検察当局は２７日、コール・アレン容疑者（３１）を大統領暗殺未遂など３件の容疑で訴追した。

ホワイトハウスもトランプ氏が狙われた３度目の暗殺未遂と断言し、犯行を非難した。

他の容疑は州をまたいで武器を運んだ連邦法違反など。有罪になれば終身刑となる可能性がある。

事件は２５日夜に首都ワシントンのホテルで発生した。検察によると、アレン容疑者はショットガンと拳銃、ナイフを所持して会場付近の保安検査場を突破しようとし、取り押さえられた。事件直前に親族らに送った電子メールでは、政権の「最高位」から順番に標的にすると記していた。

アレン容疑者に対しては保安担当者らが複数回発砲した。大統領警護隊（シークレットサービス）の１人が胸を銃で撃たれたが、容疑者の弾かどうかは不明だ。容疑者の銃は合法的に購入されたものだった。

事件前の足取りも明らかになった。アレン容疑者は２１日に自宅のあるロサンゼルス地域を鉄道で出発し、イリノイ州シカゴを経由して２４日にワシントンに到着、宿泊客として会場のホテルに滞在していた。ホテルは２４〜２６日の日程で事前に予約していたという。

キャロライン・レビット大統領報道官は２７日の記者会見で、トランプ氏を批判する野党・民主党や一部報道機関に事件の責任を押しつけ、「暴力の正当化を助けている」と指摘した。