ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した三浦璃来（２４）、木原龍一（３３）組＝木下グループ＝が２５日、都内で引退会見を行った。

今後について、木原は「プロとして活動させていただくことを予定しています。なかなか日本の皆様にペアというものをお見せする機会が限られていたので。まだ細かい内容は決まっていないんですけど。今年中にいろんなところを回ってお見せしたい」と話した。

さらに三浦が今後について「今はテレビ出演など、ぺアを広めるきっかけとして楽しませてもらっています。普段のシーズンでしたら、今がやっとシーズンオフなんですけど、引退して少し生活が変わって、少し寂しい気持ちもあるけど、やり切った気持ちが強いですね。やっぱりアイスショーのためには体づくりをしないといけない。ペア競技なので。筋トレします」と言うと、木原が突っ込んで三浦が「うるさいな」と返し、「シー」と口の前に人さし指を立てる場面もあった。

木原も「競技生活からのプレッシャーは今はなくなった。プロとして活動させていただくので、継続してトレーニングはしていきたい。ここ最近しっかり練習できてなかったので、太りたくないなっていう思いは強いですね。スーツが着られなくなったらどうしようというプレッシャーがあります」と笑わせた。

２人は将来的なコーチ活動についても見通しを語った。かねて後進育成に意欲を示していたが、しばらくはプロとして活動する。三浦は「引退してすぐにコーチになりたいと思っていた」と引退後すぐのコーチ転向を考えていたが、指導には資格が必要のため、この準備期間を生かし、ペアを普及する活動をプロとして行っていく。

三浦は「私たちにはたくさんのコーチがいた。技術だけじゃなくて私たちがケンカしたときに間に間に入ってくれるコーチとかもいた」と自身の経験を引き合いに出しつつ、「生徒１人１人を見てメンタル面も支えられるコーチになりたい」と意気込み。木原は「資格、指導の勉強などは４〜５年かかるんじゃないかな」としつつ、「技術だけじゃなくて食事やメンタルのサポートもやっていきたい」と話した。

◆三浦璃来（みうら・りく）２００１年１２月１７日、兵庫県出身。中京大出。１４６センチ。カナダを拠点に木原と組んで７季目。２２年の北京冬季五輪で団体銀メダル、個人で日本勢初入賞の７位。２２〜２３年シーズンにグランプリ（ＧＰ）ファイナルで初優勝。世界選手権は２３、２５年に制覇。

◆木原 龍一（きはら・りゅういち）１９９２年８月２２日、愛知県出身。中京大出。１７４センチ。１１年世界ジュニア選手権男子代表。１３年にペアに転向し、１４年ソチ、１８年平昌両五輪に異なるパートナーと出場。