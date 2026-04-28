お笑いコンビ、とろサーモン久保田かずのぶ（46）が、27日深夜放送のテレビ朝日系「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2時20分）に出演。ハングリー精神を絶やさないためにしていることを明かした。

久保田は、最近世間への怒りがないというMEGUMIに「それ、あれじゃないですか？お金いっぱいもらうようになりました？」と質問。MEGUMIは「うん、そうですね。そんなに欲もないのでね」と返した。すると久保田は「裕福になったら前に進めなくなるんですね。貧しい時は前に動くしかない」と持論を語り「だから僕は貧しい状況を作るようにしてます」と自分自身を追い詰めるようにしていると明かした。

具体的には「（お金を）使うし。伝わり方がまずかったら申し訳ないですけど、『M−1』の時は『M−1』の前、準決勝、決勝とかになると、とんでもないぐらい募金してました」と説明。「なくす。あるものをなくすということで。ヤバいということから考えるネタの方が感情むき出しになる文字ができるかなと思って、それやってました」と語った。

募金活動については「今も募金はやってますけど、当時ほどガッとは入れてない」といい「満たしたら動けないですね」と話していた。