授乳で小さく…夫に「どうせなら大きくしたら」と言われ胸を整形した韓国芸人、副作用を告白

芸人のキム・ジソンが、副作用に悩んでいることを明かした。

4月24日、芸人のイ・ホンリョルのYouTubeチャンネルでは、「お兄さんがおごってくれる時に大人しく食べるのは反則」というタイトルの動画が公開された。

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この動画には、イ・ホンリョルが後輩芸人のイ・ソンミ、チョン・ヨンミ、キム・ジソン、チョン・ソニらと食事を楽しむ様子が収められている。

注目されたのは、イ・ソンミがキム・ジソンに「お化粧していると全然わからないね」と声をかけた場面だ。この発言を受け、イ・ホンリョルが「どうしたんだ？」と尋ねると、キム・ジソンはタートルネックを少し下げて首元を見せ、「アレルギーがここまで上がってきたの。今日はだいぶ良くなった方」と説明した。

イ・ホンリョルが原因を尋ねると、キム・ジソンは「きれいになろうと思って施術を受けたけど、やりすぎたのかアレルギーが出てしまった」と語った。

（画像＝イ・ホンリョルYouTubeチャンネル）キム・ジソン

さらにイ・ホンリョルが「どこをやったんだ？少し引き上げたのか？」と踏み込むと、キム・ジソンが気まずそうにしたため、イ・ソンミが食事の注文を促し、話題を切り替えた。

キム・ジソンは以前、あるYouTubeコンテンツに出演した際、胸の整形手術を受けたことを告白していた。4人の子どもへの授乳後、胸が垂れてしまい、背伸びをすると下着までずり上がるほどだったと明かしていた。

当時は「病院でカウンセリングを受けたところ、夫に『どうせなら大きくしたら』と言われた」「手術後、義理の妹や義母が来て『一度見せて』と言われた」と語り、笑いを誘っていた。

（記事提供＝OSEN）