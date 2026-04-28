あの超人の顔、実はペンが立てられます。「キン肉マン」と「ブラックホール」のペン立てが4月29日より発売
【ブラックホールペン立て】 4月29日10時より販売開始（キャステム楽天市場店ほか） 価格：1,980円 【キン肉マンペン立て】 4月29日10時より販売開始（キン肉マンミュージアム限定） 価格：2,750円
(C) YUDETAMAGO
キャステムは、ペン立て「ブラックホールペン立て」と「キン肉マンペン立て」を4月29日10時より販売を開始する。なお、「キン肉マンペン立て」はキン肉マンミュージアム限定商品となっている。
本商品は「キン肉マン」の主人公であるキン肉マンと悪魔超人ブラックホールの顔をモチーフとしたペン立て。「精密鋳造技術（ロストワックス製法）」にてステンレスで製作され、ズッシリとした重量感があり、使用時の安定感も抜群。
また、ペン立てとしてだけでなく、歯ブラシスタンドとしても使用可能。
🥚🥚🥚キン肉マン新商品🥚🥚🥚- キャステム【公式】 (@castem_info) April 28, 2026
＼あの超人の顔、実はペンが立てられます‼／
主人公「キン肉マン」悪魔超人「ブラックホール」
のペン立てをつくりました。 pic.twitter.com/nt3RHIbJzm
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※職人が手作業で製作しておりますので、商品に若干の個体差が発生する可能性が御座います。