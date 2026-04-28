キャステムは、ペン立て「ブラックホールペン立て」と「キン肉マンペン立て」を4月29日10時より販売を開始する。なお、「キン肉マンペン立て」はキン肉マンミュージアム限定商品となっている。

本商品は「キン肉マン」の主人公であるキン肉マンと悪魔超人ブラックホールの顔をモチーフとしたペン立て。「精密鋳造技術（ロストワックス製法）」にてステンレスで製作され、ズッシリとした重量感があり、使用時の安定感も抜群。

また、ペン立てとしてだけでなく、歯ブラシスタンドとしても使用可能。

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※職人が手作業で製作しておりますので、商品に若干の個体差が発生する可能性が御座います。