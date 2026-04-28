「笑った顔ブスだよね」初対面の同級生から突然の暴言！？深く傷ついた主人公に訪れた【予想外の結末】とは...！
読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！大学の授業中、初対面の同級生から突然心ない言葉を浴びせられてしまった主人公。深く傷つき、笑顔を失ってしまった彼女に訪れた、予想外の“救い”とは――？
ひとりぼっちで焦る授業中、声をかけてくれた同級生
大学の授業で、私はひとりで講義を受けていました。ある日、教授から「周囲の人とペアを組んでディスカッションをしてください」と指示が出されます。
まわりが次々とペアを作るなか、知りあいのいない私はどうしていいかわからず焦っていました。
このままひとりになってしまうかもしれない――そんな不安を感じていたとき、同じ学科の男子学生が「一緒にやろうよ」と声をかけてくれたのです。
救世主のように見えた彼のおかげで、私はホッと胸を撫で下ろしました。無事にペアを組むことができ、穏やかな雰囲気でディスカッションが始まったのです。
笑顔で話していると、衝撃発言をされて...？
ディスカッションは和やかな空気のまま順調に進み、彼のことを「話しやすい人だな」と感じていました。
課題も終わりが見え始め、私は安心と感謝の気持ちから自然と笑顔になります。しかし次の瞬間、彼は真顔でこう言い放ったのです。
「笑った顔、ブスだよね」
あまりにも突然で無神経な言葉に、私の頭は真っ白になりました。さっきまで抱いていた感謝の気持ちは一瞬で消え去り、ショックのあまり言葉も出なくなってしまったのです。
そして物語は意外な結末に向かいます……！
原案：Ray WEB編集部
ライター Ray WEB編集部