【DJI Lito X1】 【DJI Lito 1】 4月23日発売 価格： 54,450円(Lito X1) 47,520円(Lito 1)

DJIはドローン「DJI Lito X1」と、「DJI Lito 1」を4月23日に発売した。価格は「DJI Lito X1」が54,450円、「DJI Lito 1」が47,520円。

「DJI Lito X1」と「DJI Lito 1」は、249kg以下の軽量で初心者でも手軽に扱えるカメラドローンのエントリーモデル。購入しやすい価格帯と充分な飛行性能を持っている。全方向ビジョンシステムにより崖や壁などの障害物を認識し、障害物を能動的に回避してくれる。標準のインテリジェント フライトバッテリー使用時には最大36分の飛行が可能。

最大10.7m/sの耐風性能を備え、風の強い環境下でも安定してホバリングや飛行が可能となっている。さらにアクティブトラック機能を搭載。目標を自動で追尾しながら障害物を回避、様々な映像表現が可能だ。

【DJI Litoシリーズ新登場 ― 飛び込め。】

「DJI Lito X1」はプレミアムモデル。全方向ビジョンシステムに加え、レーザーを使って距離を測る前向きLiDAR（ライダー）を搭載。前方の物体との距離を計測できる。さらに1/1.3インチのセンサーで、暗所でも映像をしっかり捉える。

「DJI Lito 1」は標準モデル。センサーは1/2インチ、障害物検知は全方向ビジョンシステムだけだが、飛行性能やアクティブトラック機能など多彩な機能はX1同様楽しめる。また、X1には42GBの内蔵メモリーがあるが、こちらには内蔵メモリーがないのでmicroSDカードが必須となる。

【DJI Lito X1】【DJI Lito 1】