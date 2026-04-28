お笑いコンビ「たくろう」が２８日、東京・東京タワーで行われた「東京タワー オールフリーＤＡＹ」体験取材会に出席した。イベント前には約６００段、１５０メートルの高さを誇る外階段を上ってきたといい、初訪問のきむらバンドは「正直、あっという間という感覚でした」とハイテンションで語った。

東京進出から約１か月、赤木裕は上京後初めての給料日を迎えたようで「東京の寂しさが吹き飛んでいます。額面を見ていつもニヤニヤしています」と笑顔。お金の使い道を聞かれると「食事もデリバリーでいいかなと思っています。配送料とか気にせずに頼めます。千葉のデリバリーとか頼もうかな」とジョーク飛ばすほどの余裕を見せた。

一方のきむらは大阪を離れた寂しさがあると明かし、「大阪はみんなが住んでいる地域が１個しかないので、呼んだらチャリで５分で来る。東京は散らばっているので、すぐ会えない寂しさがある」と都会ならではの悩みを告白した。

まもなく始まるゴールデンウィークの予定を聞かれると、売れっ子らしく全国各地を飛び回る予定だ。きむらは「その土地の物を食べられたらいいかなと思っています」。赤木は東京タワーの高さに感化されたのか、「スカイダイビングとかバンジージャンプをやりたい」と青写真を描いていた。

この日のイベントは、サントリーのノンアルコールビールテイスト飲料「オールフリー」の新ブランドメッセージ「心のふたを開けよう」に合わせて、“気分開放”体験を提供するイベント。