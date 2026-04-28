ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで日本史上初めて金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組が２８日、都内で引退会見に臨んだ。今後はプロスケーターとして活動を予定。木原は「日本の皆さまにペアというものをお見せすることは現役中はできなかった。スケート教室か小さいショーかわからないが、そういうものをやっていきたい」と目標を語った。

現役生活に区切りをつけ、テレビ出演など忙しい生活を送る「りくりゅう」。三浦は日々を「引退して寂しい気持ちもあるが、やり切った思いが強い。テレビ出演などをペアを広めるきかっけとして楽しんでいる」とにこやかに語った。多忙な時間を過ごす一方で、来月１日には兵庫県内でのアイスショーを控える。「ショーに出るには体作りはしないといけない。筋トレします」と木原と顔を見合わせて笑いながら話した。

そんな三浦の言葉を聞いて、木原は大爆笑。「競技生活からのプレッシャーはなくなった。（従来なら）来季のことを考えていかない時期だが、今はプレッシャーはなくなった」と重荷が取れた様子だった。プロとして活動しても、体作りはマストとなる。「トレーニングは続けていきたい。ここ最近しっかり練習できていなくて体重が増えたので、太りたくない」と話した。

この日は初めてオーダーしたというダークグレーのスーツで会見に出席した木原。「これが着られなくなったらどうしようというプレッシャーはあります（笑）」と話し、会場を笑いに包んだ。