◆米大リーグ ドジャース―マーリンズ（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・山本由伸投手（２７）が２７日（日本時間２８日）、本拠地・マーリンズ戦に先発。３試合ぶりとなる３勝目をかけて初回のマウンドに上がった。

１番マーシーにはフルカウントから３球連続ファウルで粘られ、９球目のカットボールが外角にわずかに外れて四球。嫌な流れだったが、２番ストワーズをスプリットで二ゴロ併殺。３番ロペスは３球三振に仕留めた。３試合ぶりに無失点の立ち上がりとなった。

前回２１日（同２２日）の敵地・ジャイアンツ戦では７回６安打３失点。開幕から５戦連続クオリティースタート（ＱＳ＝６回以上自責３以下）と試合をつくったが、２敗目を喫した。ラッシングとの今季初バッテリーで初回に３失点。その後修正して４回まで１１者連続アウトを奪い、最後の７回は３者連続三振と圧巻の投球を見せた。「初回は本当にダメだったんですけど、その後は０点で何とかいけたので、そこは良かったと思います」と振り返っていた。

１４日（同１５日）の本拠地・メッツ戦では今季最長の７回２／３を４安打１失点。初回に先頭打者弾を浴びて以降は７回２死まで２０者連続アウトを記録したが、白星はならなかった。２試合続けて初回に失点してから好投という登板になっていたが、この日は初回を無失点で切り抜けた。

試合前の時点で今季は５試合で２勝２敗、リーグ１０位タイの防御率２・４８。マーリンズ戦は米１年目の２４年５月７日（同８日）に登板しており、その時はチザム（現ヤンキース）にプレーボール直後の初球を先頭打者アーチとされたが、８回５安打２失点と立て直して本拠地初勝利を挙げた。